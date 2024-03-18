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台灣大攜手AppWorks School 推出「軟體人才培訓學院」

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

邁向大資工時代，科技人才需求旺盛，今年台灣大再度攜手之初創投（AppWorks）旗下AppWorks School，推出全新「軟體人才培訓學院」Java工程師培訓課程，免費提供培訓，即日開放報名，預計招募2021-2024年於大專院校以上學歷畢業，且目前無正職青年，不限科系背景，有心轉職成為軟體工程師皆可報名，完成培訓並通過考核的學員將可獲得政府發放的109,000元實作獎勵金，有機會進入台灣大就職，助青年轉型科技精英，接軌職場，提升國家科技軟實力。

台灣大哥大去年與AppWorks School合作推出電信業界不限科系、保障就業「iOS 工程師培訓計畫」，經過培訓及考核，共錄取十位進入台灣大與其他企業服務，其中任職於台灣大共五位，來自廚師、生技人員等領域，成為台灣大正式員工，於台灣大資訊群就職。

台灣大哥大資訊長蔡祈岩表示，企業對軟體工程師需求熱切，也學習程式語言的趨勢不斷地成長，Java是市場需求前幾名的程式語言，不僅且相較其他程式語言易於學習，更提供大量工作機會，廣泛應用於人工智慧（AI）、物聯網 （IoT）、大數據、雲計算等熱門技術領域。因此，台灣大哥大本次與AppWorks School合作推出「軟體人才培訓學院」之「Java工程師培訓課程」，除了透過完整規劃的線上學習資源，循序漸進學習基礎語法與基本開發功能，也將透過專案練習、大量實作開發，建立工程思維與解決問題能力，進而在培訓期間讓學員獨立架構與開發、效能優化，完成產品上架，讓無軟體背景的年輕人才不只學到硬技術、軟實力，更獲得業界人脈資源，為職涯發展開拓嶄新的道路。

台灣大哥大 工程師 軟體

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