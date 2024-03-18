高通AI旗艦手機晶片上陣 點燃AI智慧型手機戰火

高通今日宣布推出Snapdragon 8s Gen 3行動平台，廣泛功能包括支援強大的裝置上生成式AI功能、常時偵測的ISP、高度擬真的手機遊戲、突破性的連網能力和無損的高品質音訊宣布已獲主要OEM廠商採用，包括榮耀、iQOO、realme、紅米和小米，商用裝置預計這個月陸續發布。在未來數月內發布

高通技術公司資深副總裁暨行動終端裝置事業部門總經理Chris Patrick表示：「憑藉裝置上生成式AI和先進的攝影功能等，Snapdragon 8s Gen 3旨在增強使用者體驗，培養日常生活中的創造力和生產力。我們很高興推出頂級Snapdragon 8系列的最新產品，這是我們最頂級的行動產品，為更多消費者提供許多精選的卓越功能。」

小米集團合夥人、集團總裁暨國際業務部總裁盧偉冰表示：「我們很興奮與高通合作，並即將推出首款搭載Snapdragon 8s Gen 3的裝置。此全新行動平台將使我們能夠為客戶提供個人化的頂級體驗，這一切都要歸功於生成式AI。」

高通強調將最受歡迎的8系列功能導入更多Android旗艦智慧型手機，創造非凡的頂級體驗。最新頂級平台的廣泛功能包括支援強大的裝置上生成式AI功能。該平台支援多種AI模型，包括常見的大型語言模型（LLM），例如Baichuan-7B、Llama 2和Gemini Nano。