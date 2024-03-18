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仁寶攜手耀登與富宇翔 前進Satellite展秀衛星通信解決方案

經濟日報／ 記者陳昱翔林薏茹／台北即時報導
仁寶與合作夥伴共同推出NTN衛星物聯網解決方案。仁寶／提供
仁寶與合作夥伴共同推出NTN衛星物聯網解決方案。仁寶／提供

仁寶（2324）宣布將參加華盛頓特區舉辦的Satellite 2024展覽，並與耀登和富宇翔科技攜手合作，共同展示開創性的衛星通信解決方案，迎B5G衛星通信時代。

Satellite 2024展覽為全球重要的衛星通信行業盛事之一，吸引全球各地的專業人士和公司參與，展示最新的衛星技術、設備、應用和解決方案。

仁寶在展中將與耀登和富宇翔科技共同展示通訊技術和可持續連通性的地面終端設備。仁寶透過與耀登多年合作，不斷提升陣列天線通信系統的設計經驗，並攜手解決低軌衛星通信產品的尺寸、重量和功率等挑戰。此外，並提供衛星物聯網解決方案「Hestia衛星接收器」遵循了最新的3GPP無線通信標準和ITU LPWAN協議，支持多種模式，將提高各產業的多元通訊方式。

仁寶電腦智慧型裝置事業群執行副總彭聖華表示，非常榮幸與躍登與富宇翔科技合作，在2024年的Satellite展覽會上扮演重要角色。通過結合仁寶獨特的專業知識和先進技術，站在改變衛星通訊領域的前端。

耀登董事長張玉斌說，很高興與仁寶合作，推出整合高低軌道衛星通信與地面通信的完整解決方案。未來無論是在陸地、海上還是天空，此解決方案都將幫助用戶建立高品質、可靠的通信系統。

富宇翔科技執行長林士閔也表示，透過與仁寶合作，共同驗證創新的NTN物聯網裝置，也期待與仁寶共同改變物聯網通信新局。

仁寶 耀登

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