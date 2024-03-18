地方憂台積電拉高房價 鄭文燦：推社宅因應 投資1工程師帶來8工作機會

行政院副院長鄭文燦、經濟部長王美花、國科會主委吳政忠等人與嘉義縣長翁章梁今天共同宣布台積電先進封裝廠落腳嘉義縣消息，雖然地方欣迎喜訊，但也擔憂房價、物價高漲等問題；鄭文燦表示，推動社會住宅等政策因應，政院將做嘉義後盾；台積電投資1個工程師進來將帶動8個工作機會，希望這效益能擴散到供應鏈，讓全民共享。

台積電封裝廠來嘉設廠後周邊設備是否加強？鄭文燦說，嘉科需要基礎建設要與生活圈結合，包括水電、聯外道路、汙水處理及再生水廠等，另推動中的嘉科實驗中學，馬稠後園區讓材料廠設備廠進駐，另外縣府提及演藝中心、體育設施，這些也都被屬於生活圈基礎建設後全力做嘉義的後盾。

對於房價一事，鄭文燦說，嘉義縣要推動社會住宅，會採取各種政策讓住宅的價格平穩 ，也保障年青人居住的權益；台積電投資1個工程師進來會帶動8個工作機會的效益，希望這效益能擴散到供應鏈，包括服務業，讓這效益全民共享。

對於未來1奈米在未來是否也會進駐嘉義？鄭文燦說，嘉科是以先進的封裝廠為主，製造廠是在別的地方。

預估帶來多少工作機會？鄭文燦說，視台積電投資的規模，2座封測廠應會有3千到4千名工程師。

鄭文燦表示，台積電封裝廠落腳嘉義縣，一方面是台積公司的產業布局一方面是與中央與地方政府的通力合作，展現良好默契、行政效率讓每個環節都能夠完成，三方合作促成此案。

翁章梁說，嘉縣往農工大縣發展，農工大縣重要的是，什麼樣的內容來設廠、什麼樣內容帶來就業機會；一直希望有旗艦廠商能進駐，台積電願意在評估的過程當中，認為嘉義是可以投資設廠的地方，這旗艦店來會引發多重效應，不止是生活機能提升，包括整個觀光、農業，都會有所幫助。來這邊進駐、居住就要注意到食衣住行娛樂，相信以這樣的發展下去，嘉義會有整體發展，台積電來嘉是個旗艦型非常大的經濟產業效應。