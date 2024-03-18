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鄭文燦宣布：台積電先進封裝廠進駐嘉義科學園區

經濟日報／ 記者宋健生/嘉義即時報導
行政院副院長鄭文燦表示，台積電先進封裝廠預計2026年底完工。嘉義縣政府提供
行政院副院長鄭文燦表示，台積電先進封裝廠預計2026年底完工。嘉義縣政府提供

行政院副院長鄭文燦今（18）日上午率經濟部長王美花及國科會主委吳政忠，偕同嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、陳冠廷，及前立委陳明文委員正式宣布，台積電（2330）先進封裝廠（CoWoS）將進駐嘉義科學園區；建照已至最後審查階段，台積電將成為嘉科發出的第一張建照，核准後全案正式進入開發時程。

嘉義科學園區於112年5月辦理動土，採分階段開發及公共設施得與廠商建廠同步動工方式進行；有鑑於人工智慧（AI）應用快速成長，驅動半導體先進封裝需求激增，台積電占地約20公頃，其中第一座先進封裝廠規劃面積12公頃，預計2026年底完工，創造3,000個就業機會。

「嘉義將帶領鄉親們重新找回夢想與想像力！」翁章梁說，嘉義正在蛻變，這幾年中央協助及各地方配合下，台積電將進駐嘉義科學園區，以及循序漸進蓬勃發展中的六大產業園區，包括嘉義科學園區、馬稠後後期、水上南靖、中埔公館、民雄航太及布袋水產加值園區，另外高鐵特區的 Outlet 進駐等，預計為嘉義帶來數萬多個就業人口以及更多人流和商機進入嘉義。

翁章梁特別感謝總統蔡英文、行政院及相關部會協助，在中央、地方通力合作下，才讓台積電在嘉義設廠跨出第一步，台灣高科技產業在全球扮演舉足輕重之角色，科學園區將作為產業數位轉型及研發創新的樞紐，肩負帶動科技產業及地方產業升級任務。

為迎接全球半導體領導大廠台積電進駐嘉科，嘉義縣已作好萬全準備，翁章梁說，台積電作為嘉科第一家的建廠廠商，將為嘉義半導體廊帶產業鏈放下一塊關鍵拼圖，引領嘉義縣產業朝高值化方向發展，並吸引更多供應鏈廠商進駐，帶動地方整體經濟繁榮與提供充足的就業機會。

翁章梁說，縣府團隊只有一個目標，就是希望讓廠商看到嘉義優良的投資條件、感受到縣府的效率及決心；縣府團隊總動員整合相關資源，定期工作會議隨時掌握狀況，招商團隊從沒放棄任何一絲可能，全力爭取投資機會，完成了一項富具意義的任務，為嘉義縣發展翻開嶄新的一頁。

嘉義縣長久以來縣政的發展均以農業為主，未有重大工商建設，面對世界政經局勢與產業變化下，在翁章梁上任後重新佈局，近年來成功改變嘉義縣從農業大縣轉型為農工大縣，已有具體成果，尤其是作為指標投資案的台積電來嘉義設廠，更是進一步代表成功轉型為農工大縣的最佳典範；未來縣府將與台積電持續維持良好密切互動，以隨時掌握設廠進度，並將全力配合台積電推動建廠。

縣府指出，嘉義縣擁有豐沛的土地資源可為台積電提供潛在的發展空間，團隊將持續強化招商引資的環境，並攜手台積電與南科管理局合作開發，針對投資進行協助對接，水電需求部分，嘉義不僅供電無虞，成立綠電銀行。

此外，水利署正辦理嘉義10萬噸海淡廠可行性規劃及環境調查，預計2025年提報環評，以提昇枯水期區域供水穩定，並做為後續高科技產業多元用水水源。

行政院副院長鄭文燦(左6)宣布，台積電先進封裝廠進駐嘉義科學園區。嘉義縣政府提供
行政院副院長鄭文燦(左6)宣布，台積電先進封裝廠進駐嘉義科學園區。嘉義縣政府提供

台積電

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