台積電投資，無人機也要來！嘉義不只是「農業大縣」背後原因曝光

最近台積電傳有意投資嘉義，官方尚未確認已成為新聞焦點。再加上無人機產業要來，原本被視為農業大縣的嘉義縣，似乎有新發展。隨著許多次世代的新興產業進駐，嘉義，真的有機會融入科技新面貌？

最近，外界盛傳台積電有意在嘉義投資，雖尚未獲得台積電官方證實，傳言中的設廠區域房價已開始漲。再加上近期無人機產業在此正發展中，讓原本被視為農業大縣的嘉義縣，開始跟科技業愈來愈能牽上關係。到底背後原因為何？

「我自己對嘉義走到今天這一步，是很難想像的。」長期關注國際關係，擔任立委前在智庫積極參與國際交流的嘉義縣新科立委陳冠廷，接受《遠見》專訪時強調，現在嘉義的投資潮，與中國與西方國家對抗大有關係，「國際關係離我們超乎想像的近。」

他強調，因為當中國已不再遵循市場經濟，一切皆以領導人的意志為最高指導原則，使得外資在中國必須「去風險」，當要轉移投資，台灣這兩個字，自然就會浮上他們的心頭。「中國可以哪一天用國安法起訴你，也可以哪一天說他們要騰籠換鳥了，產業要由中國本體企業接手，不斷找你麻煩，」陳冠廷用這句話，總結懸在許多台商心裡的憂慮。

無人機在嘉義成立研發與生產中心

目前嘉義縣的次世代產業有多熱？陳冠廷以嘉義縣正在大力發展的無人機產業為例，該產業已在政府規劃下，在嘉義成立研發中心與生產中心，「目前進駐亞創（無人機研發中心）的廠商一下就滿了，因為大家都看到可能性、看到機會。」

無人機產業已在政府規劃下，在嘉義成立研發中心與生產中心。取自臉書@亞洲無人機 AI 創新應用研發中心

他強調，無人機產業的進駐，能為嘉義縣原就強大的農業開拓新局，「許多嘉義縣的青農，已逐漸熟悉用無人機噴藥，愈來愈省時省力，同時效益更大。」除了原有的農業基礎外，透過無人機，嘉義也開始去布局無人機在產業面、工業面的使用範疇，帶動創新。

「我剛剛講的是農業，當然還有消防、觀光等等面向，都會需要用到無人載具，」而無人載具更不限於在天上飛的，甚至還包括水下、水面、地面上的機種。「它的應用面實在是太廣了，而且嘉義還有生產中心，因此整個就業機會是很大的。」談到次世代產業未來如何重塑家鄉面貌，陳冠廷眼睛發亮。

擁有龐大台糖地，其他縣市難匹敵

地緣政治對抗下，台灣成為新興科技投資的熱土不讓人意外，但為何選在嘉義？土地是一項重要的因素。

「嘉義為何有機會成為下一個科技新都？首先我們有很多的台糖地，」陳冠廷以位於嘉義縣太保市的嘉義科學園區為例，該園區佔地就有88公頃，綜觀全台，這樣完整、且未開發的 龐大土地，少有其他縣市擁有類似的條件。

這筆完整、且未開發的土地，對政策規劃者來說，就如同一張乾淨的白紙，可盡情將腦海中的未來圖像揮灑於地圖上，因此，一個又一個新興產業聚落接連豎起。政策面的支持，就是嘉義有望成為下個科技大城的第三股支持力量。

「30年前，大概沒有人想到嘉義縣可以成為農工大縣，甚至是農工科技大縣，」原因在於，過去台灣的資源配置，主要都是放在直轄市，直到後來「均衡台灣」的概念才開始出現，而嘉義也就此展開25年的長征。

過去嘉義鄉親若要尋找就業機會，除了往北的竹科、台北，或是往南的高雄，少有人留在家鄉就業，起因就是政府主導的重大計畫，大多在這幾個地方，導致「需要較多資源的人，卻有花費更多資源才能獲得相應機會」的不公平現象。

但隨著政府的思維模式，不再是「強者恆強」而是「均衡發展後」，近來許多重大規劃案都落地嘉義。除了位於太保市的嘉義科學園區，還有在民雄鄉的無人機航太產業園區、中埔鄉的產業園區、大林鎮的大埔美精密機械園區。 陳冠廷強調，位於嘉義的這些產業聚落，並非只是獨厚一縣一市，而是希望作為雲林、嘉義、北台南地區的發展核心，帶動整個區域的向上發展，將原本西部廊帶區域的空白給補上。

當初為何在太保爭取設立高鐵站？有玄機

陳冠廷回憶，當初高鐵站設置在太保市時，遭到許多人批評。取自wikimedia

「你有沒有想過，當初為什麼要在太保爭取高鐵？」他回憶，當初高鐵站設置在太保市時，遭到許多人批評，還延伸了許多陰謀論。走過十餘年，再回頭觀看高鐵站的設址，當時的批評聲浪都被時間證實為無稽，原來旁邊的荒地，已經變成嘉義科學園區、精密機械園區，等等次世代產業園區。

甚至連搭乘高鐵的旅客結構也產生巨幅翻轉，與2007年的樣貌完全不同，「你會看到各個不同的廠商、來自各個國家，都開始進入這個（高鐵站鄰近）地區。」

除了高鐵建設外，嘉義的蟄伏期，還不斷爭取各類的基礎交通建設，消除過去交通不便帶來的人流、物流阻力。「你看這幾年的規劃，包括前瞻等等，A點到B點距離少了很多，」現在嘉義縣市的任何一個點，到科學園區的距離，開車都在30分以內。嘉義是在25年內做好準備、抓準機會，才有這個迎接科技轉型的機會。

至於是否真能實現？目前還待更多科技業者實際來此地發展與設廠，才能判定。不過「25年的工程，從打底到現在初步小成，」陳冠廷用這句話總結嘉義縣目前的發展概況。他說，許多人看到的是眼前的成果，但其實真正最難的，是這25年來，從0到1的過程，隨著次世代產業落地帶來的前景，他希望未來的嘉義鄉親，未來也可以像其他直轄市的市民一樣，不用再遠走他鄉找工作，最終成為異鄉人。

（本文出自2024.03.15《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）