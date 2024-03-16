智冠集團拚藍海、再戰30年！「遊戲教父」王俊博：絕不放棄

遊戲龍頭智冠15日舉辦睽違5年的集團春酒，董事長王俊博表示，自己已年過70，在遊戲產業雖不能說是開國元老，但在產業界已超過35年，他內心仍有信念，相信遊戲業具備良好前景，大家絕不放棄、要繼續向前邁進。

智冠2023全年合併營收62.49億元，歸屬於公司業主稅後淨利8.59億元，每股純益7.09元，獲利表現寫下13年次高。董事會通過2023年第四季盈餘分配案，考量去年度前三季未進行盈餘分派，決議配發現金股息每股7元，並自資本公積中提撥配發現金每股2元，共計每股配發9元，創2001年掛牌以來新高。

昨日智冠春酒席開104桌，王俊博展現一貫親和力，和集團各中高階主管在台上跳舞、表演、信心喊話，但因智冠與網銀國際陷入經營權之爭，今年王俊博相當低調，婉拒採訪。

王俊博致詞時，先感性回憶自己過去30多年投身遊戲產業，至今依然保有信仰、充滿熱情，每當製作的遊戲發行成功，心情都難以言喻，讓這個產業總「令人食髓知味」。

他也意有所指地詢問台下員工，自己是否「該退休了」？隨著台下逾千名員工齊聲高喊「不要」和「加油」後，王俊博也多次帶領員工振臂高喊「加油！」、「加油！」、「加油！」

王俊博說，智冠絕非年老的公司，仍具備活力、願意接受挑戰，他希望員工也有勇氣繼續攜手前行，「我們絕對不能放棄」，他說，智冠將持續往新藍海前進，將進行下一個30年計劃，要讓員工、股東以及所有投資人，看得「目瞪口呆」。