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白沙屯媽祖將起駕人氣爆表 台灣大擴增266%網路容量

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

白沙屯拱天宮媽祖即將於18日凌晨起駕，報名參加的「香丁腳」已突破 17 萬人，創下歷史新高。為確保9天8夜期間通訊順暢，台灣大（3045）於媽祖起駕的苗栗拱天宮及回鑾的北港朝天宮兩處，提前完成與台灣之星的雙網整合。

台灣大強調，將出動上百位工程師橫跨4縣市待命，400公里繞境沿線擴充266%網路容量。由於白沙屯媽祖全憑鑾轎指引無固定路線，為因應即時變動的進香路線，以及突然聚集的大批人潮，台灣大導入諾基亞「智慧數據即時人流偵測系統」，以高出平日15倍的偵測速度，即時監控人潮熱區，每分鐘更新網路數據並加以調整，讓用戶追隨「粉紅超跑」時同步擁有最優化的網路體驗。

台灣大表示，去年12月合併台灣之星，即刻展開網路整合作業，讓用戶「無感轉移，有感提升」。截至3月13日，台灣大已在全台158個行政區完成與台灣之星雙網整合。由於白沙屯媽祖起駕與回鑾時香客最為密集，台灣大更提前完成苗栗通霄區與北港朝天宮附近的雙網整合，沿線的路段與地區也加速整合中。

因應此次進香活動的人潮也擴增網路容量，台灣大指出，對原台灣大用戶大約增加245%網路容量；原台灣之星用戶則增加網路容量約310%。而從18日出發的白沙屯拱天宮至23日抵達北港朝天宮進香後回鑾，400公里遶境沿線橫跨四縣市，派出行動基地車及既有基站擴充，並搭配上百位工程人員，全線動員即時觀察網路流量、隨時排除障礙，確保流暢的行動數據與語音服務。

北港朝天宮 台灣大 白沙屯媽祖

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