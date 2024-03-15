面板廠彩晶傳出大規模裁員 今發布重訊說明
面板廠彩晶（6116）傳出大規模裁員，遭爆半年來已經裁近300人，彩晶15日發布重訊說明，自2023年9月截至今日止實際資遣之正確人數為180人，業已依法通報並辦理相關資遣事宜。
媒體報載彩晶透過個人約談的方式，裁員人數2023年9月29日約50人，2024農曆年前約100人，接著2024年3月1日約有150人。等於近半年裁員近300人。
彩晶說明，此為例行績效考核及營運策略調整人力，並依據勞動基準法及就業服務法規定，辦理員工終止勞動契約，於員工離職10日前通報資遣員工名冊，對本公司之財務業務無重大影響。
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