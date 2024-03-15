科技公司秘書年薪60萬 「沒事做領薪好心虛」？ 網友歪樓求問

日前有網友在知名論壇發文「科技業上班沒事做」，不到30歲、擁有多益金色證書的原Po擔任科技業行政秘書，年薪約60萬，每天工作性質就是待命，等主管指示工作，大部分時間都沒事可做，每天上班就是裝忙、滑手機，或是偶爾有點事情，做完就下班，超級沒成就感，薪水領的很心虛，不知道該不該繼續做下去？此文一出引發網友紛紛朝聖又羨慕不已，反而求問「要怎麼應徵這種職缺，需要甚麼技能和投履歷怎麼找」、「快離職，把機會讓給別人」。

有網友建議原Po「這樣應該要想想，要是公司開始走下坡或虧損，最先資遣或縮編的會是誰？要是你沒有專業的話好轉職嗎？」、「工作壓力不大又有時間的話，不妨學一些有興趣的事物，或許人生會走出另一世界」，不過也有另一派網友認為「不用心虛，公司還是有比妳薪水高更沒事做的人」、「請問要怎麼應徵這種職缺，需要甚麼技能和投履歷怎麼找」、「快離職，把機會讓給別人」。另有人資背景的網友直白回覆「能在科技業當秘書通常都很漂亮，其他都只是加分項目而已」。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，行政秘書的工作執掌包括行政事務流程的規劃溝通，協調各部門會議的排程，製作會議記錄及追蹤處理決議事項，整理和保存文書與電子檔案，協助宣導公司或會議重要資訊給公司同仁，工作內容繁多細碎，以外商及科技公司招募標準，尤其重視外語能力，原PO取得多益金色證書，顯見英文能力極佳，再加上之前累積的工作經歷，自然是科技公司人資眼中合適的行政秘書人才。

曾仲葳表示，即使是文組生背景，想進入科技業，必須努力充實專業知識才能掌握契機，科技島為提升科技人才戰力，每日提供即時資訊及課程，包括專家論點、尖端科技、產業供應、企業職場等不同領域的資訊，並邀請學界與業界的名師開講，於3月22日將舉辦「運用ChatGPT優化網站SEO及提升廣告轉化率」線上課程，要教大家了解如何結合ChatGPT技術進行數位內容的優化，包括如何使用ChatGPT進行關鍵字研究和內容創建，以及如何利用ChatGPT優化Google廣告文案。

時值三月，全台校園徵才就業博覽會熱鬧登場，新竹市今年第2場校園就業博覽會「清華Career校園徵才博覽會」，明天(3/16)將在清華大學登場，共計有162家企業參加，包括半導體業、金融、傳產、航空等產業都在現場設攤搶才，1111人力銀行也在現場推出掃條碼填履歷，加入科技島LINE@，即可獲得禮券的好康優惠，同時於攤位前舉辦1萬元紅包抽獎活動。