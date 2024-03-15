三星醞釀 NAND 漲價 市場觀察群聯毛利率變化

韓媒報導3~4月三星將與主要手機、電腦和伺服器客戶談判產品售價，正爭取調高 NAND Flash 售價15%~20%，令價格回復合理水準，減低業務虧損。

其中，NAND Flash 價格已從谷底大漲逾140%，此波 NAND Flash 晶片價格一路走揚的最大關鍵，三星、海力士等 NAND Flash 製造商大幅減產導致供給大減。但目前的價格也只到達晶片製造商接近成本的水位，後續眾家大廠一定還要繼續漲價或提升稼動率，才能扭轉虧損的狀況。

分析師指出，據研調機構統計，去年第4季 NAND Flash 產業營收達114.9億美元，季增24.5%。受惠於終端需求因年終促銷檔期而回穩，加上零組件市場因追價而擴大訂單動能，同時企業方面持續釋出2024年需求表現優於2023年看法，且啟動策略備貨動作帶動。

在供應鏈庫存水位改善下，及價格仍處上漲的態勢，客戶為避免供貨短缺及成本墊高的風險，持續增加採購訂單。因此, 儘管第1季為傳統淡季，但受惠訂單量放大，激勵 NAND Flash 合約價平均漲幅季增25%。

目前為傳統淡季，備貨需求普遍放緩，近期現貨市場成交不活躍，加上第1季原廠成品端價格基本已確定，所以季度末波動不大。

分析師指出，群聯（8299）對2024年營運展望樂觀，主要是歷經過去20年的產業變化，對於市場的波動已視為常態，因此積極推動轉型與擴大研發投資，致力維持技術領先地位及降低市場變化對公司營運與獲利的影響；預估群聯今年每股獲利（EPS）為39.7元。

儘管適逢傳統淡季需求呈現下降趨勢，但為避免缺貨，買方持續擴大 NAND Flash 產品採購以建立安全庫存水位，而供應商為減少虧損，推高價格勢在必行，不過之前漲幅已大，供應商開始增加稼動率，新增產能將在第2季開出，使近期現貨價動能較弱。短期來看，NAND Flash 報價近期尚無大幅回檔跡象，群聯毛利率將維持高檔。