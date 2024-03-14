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十銓T-CREATE EXPERT DDR5記憶體 獲德國iF設計大獎

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
十銓 T-CREATE EXPERT DDR5 記憶體榮獲2024德國iF設計大獎。圖／十銓提供
十銓 T-CREATE EXPERT DDR5 記憶體榮獲2024德國iF設計大獎。圖／十銓提供

記憶體領導品牌暨模組廠十銓（4967）今宣布旗下創作者品牌 T-CREATE EXPERT DDR5 桌上型記憶體，獲 2024 年度有設計界奧斯卡之稱的德國 F設計大獎，於 72 個國家，破萬件參賽作品中嶄露鋒芒、脫穎而出，再度證明十銓團隊精湛研發實力及出色的設計美學，並結合極致效能和高質感外觀，滿足創作者全方位的需求，產品各方面皆備受國際專業評審肯定。

世界四大設計獎之一的德國iF設計大獎(iF DESIGN AWARD)，在國際間擁有無可取代的指標性及前瞻性，全球專業評審依據理念、外觀、功能、差異化與影響力等五項指標，評選出最優秀的設計之作，而 T-CREATE EXPERT DDR5 在此嚴苛的遴選機制下，從破萬件參賽作品突圍而出，勇獲殊榮，讓全世界看到十銓科技為創作者精心打造的產品。

T-CREATE EXPERT DDR5 桌上型記憶體採用一體式孔散熱片及專業導熱墊，擁有最卓越的效能和穩定性，以確保創作者能淋漓盡致的發揮創意，並由十層PCB板、客製化耐高溫電容、陽極鋁合金散熱及專利IC分級測試驗證技術打造而成。

十銓 模組廠 記憶體

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