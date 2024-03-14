小米集團與徠卡於2022年正式建立策略夥伴關係，攜手徹底改變了整個行動影像產業，透過對卓越影像的不懈追求，小米不斷地在每一代產品中重新定義行業標準。Xiaomi 14 series代表了此次雙方合作的巔峰之作，Xiaomi 14 Ultra更搭載新一代徠卡Summilux全明星四鏡頭，其中採用一吋大底LYT-900感光元件的23mm主鏡頭，以及備受讚譽的徠卡75mm浮動長焦鏡頭，和感光能力相較前代提升44%的徠卡120mm望遠鏡頭，還有徠卡12mm超廣角鏡頭，不僅能輕易捕捉大自然美景，並具有5mm微距拍攝能力，整合展現了最先進的光學技術和產品設計，鞏固小米作為全球行動影像創新領導者的地位。

除了攝影規格之外，Xiaomi 14 Series在效能上也帶來了全方位的提升，全系列均搭載Snapdragon 8 Gen 3處理器，以及優異的冷卻系統，讓整體效能提升32%，即便在高度使用的過程中，還能體驗無與倫比的順暢。同時注重外型的工藝與手感，於鏡頭邊框鑲著一串細緻優雅的巴黎釘紋，讓Xiaomi 14 Series更添工藝之美與高端質感。

同時，為了引領消費者探索科技的美好，於3月16日（星期六），小米之家臺北西門町直營店暨服務中心盛大開幕！瞄準龐大年輕人市場，進駐假日人潮的集中地，讓平常逛街的米粉能就近走入，一站式享受更便利的購物環境與更快速的服務體驗，提升消費質感、並建立深厚持久的顧客關係。

Xiaomi 14 Ultra憑藉最頂規的硬體規格與嚴格的光學調校技術，再次將行動影像領域推升到極致，本次搭載Summilux全明星四鏡頭，支援六種不同拍攝焦段，其中主鏡頭採用一吋大底LYT-900感光元件，擁有迄今為止最大進光量，同時提供f/1.63 到 f/4.0的無級可變光圈，用戶能夠透過 0.01光圈的增量進行曝光微調，讓相片更加鮮活逼真；以及均搭載IMX858的 75mm f/1.8光圈的浮動長焦鏡頭與120mm f/2.5光圈的望遠鏡頭，擁有更高範圍、更大進光量，讓遠近層次都分明；而在遠景拍攝則有12mm f/1.8超廣角鏡頭，最小對焦距離可達5公分，不論是遼闊景觀、狹窄空間，都能在鏡頭下卓越展現，讓使用者盡情激發創意，突破各種構圖的框架。

同時也推出小米首個AI演算平臺—「Xiaomi AISP」，針對融合光學、影調、色彩、人像等導入AI計算，尤其在大師人像模式中，即便處於逆光、測光、低光源，甚至複雜的光源場景下，都能完整保留臉部自然的色澤與質感，將過去棘手的拍攝畫面，轉化為如同單眼相機般充滿故事層次的頂級作品。

Xiaomi 14 Ultra搭載四顆鏡頭都是5000萬畫素，皆支援無與倫比8K 30fps清晰畫質，主相機更支援高達4K 120fps拍攝，完美提供5倍慢動作效果。此外，在4K解析度下，Xiaomi 14 Ultra還提供60fps的全範圍變焦，全面支援4K 60fps的Dolby Vision拍攝技術，並且都具備防震功能，實現流暢的鏡位轉換，並推出自動對焦的AI功能和自動變焦功能，不只讓拍攝主題更加聚焦與突出。