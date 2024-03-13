搶AI市場「打地基」 Google台灣三面向培育AI人才

Google積極推動生成式AI技術，建立產業地位，Google台灣總經理林雅芳今天表示，將透過三大面向，培植各領域人才、全力協助台灣發展AI。

她表示，三大面向包括AI普及、AI應用、AI創新。首先是推動AI普及的社會大眾識讀能力，Google 今年將在台灣推出Gemini學院，推廣AI素養，首先開放一千個名額給國中小學校教師，適合大眾的內容，將會成為YouTube影片供大眾自學；並透過YouTube學習課程，和外部夥伴合作推出AI素養課程。

在AI應用部分著重培養專業人士職場技能Google智慧台灣計畫旗下的數位人才探索計畫兩大課程「數位行銷和網站分析」以及「雲端技術」，都會新增AI基礎介紹，包括生成式AI、大型語言模型，負責任的AI等等，也會個別加上新工具的知識。

在AI創新上，將推動Google AI創新研究營，讓Google團隊和台灣的專家交流分享AI知識技術，提供臺大、清大、交大、成大AI創新研究中心的教師與學生帶來量身打造的培訓內容，幫助台灣優秀的AI學術人才建立產學間的知識交流，推動台灣的AI研究進展與人才培育，以及大學合作計畫。

林雅芳表示，Google也會積極強化開發者社群，聚焦三個層次，包括工具、社群、技術。