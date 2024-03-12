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宏碁陳俊聖看PC市況 點名這個零組件有風險

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
宏碁董事長陳俊聖。記者吳凱中／攝影
宏碁董事長陳俊聖。記者吳凱中／攝影

針對PC市況，宏碁（2353）董事長陳俊聖12日指出，目前整個供應鏈都相當順暢，但面板還是比較辛苦一點，主要還是供過於求。他解釋，面板價錢一直往下掉的時候，在前段（指品牌廠）要跑得很快，要不然到時庫存會有跌價的風險。

陳俊聖表示，「以目前情況來講，我們並沒有供貨的問題，整個供應鏈來講都相當的順暢，沒有什麼供貨的問題，但面板還是比較辛苦一點，主要還是供過於求」。

陳俊聖解釋，「面板價錢一直往下掉的時候，在前段要跑得很快，要不然到時庫存會有跌價的風險，所以這個部分我們還是要非常小心」。

至於紅海危機是否有影響，陳俊聖回應，「會造成我們產品運輸時間變長，到歐洲去的話會差兩個禮拜到四個禮拜，但以現在目前供應鏈的情況下，沒有造成太大的問題，但是我們密切觀察當中」。

目前宏碁庫存約6-8周，陳俊聖表示，「我們其實蠻小心的，因為品牌廠最需要注意的就是庫存，我們要非常清楚什麼時候該轉向，什麼時候該踩煞車或踩油門，而不是說只會踩油門，那你早晚就會撞牆」。

宏碁 陳俊聖 面板

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