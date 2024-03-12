AI成「吃電怪獸」吳東亮：政府應思考能源配置

台灣積極發展AI產業，但AI對於電力需求卻是「怪物級」，工商協進會理事長吳東亮表示，政府單位應該已經注意到這個問題，應該要找專家估算，AI產業會吃掉多少電，電力配置要如何調整，這是必須面對的議題。

特斯拉CEO馬斯克日前警告，電力能源對於AI研發的限制，到2025年就將沒有足夠的電力，吳東亮則說，AI已經有很多企業在使用，連台新銀行都在研究是否設立「台新腦」，而任何一個新技術出來，都會對電力有需求。

但新國會即將處理核電廠延役問題，對於核能延役是否能夠緩解產業發展時增長的電力需求，吳東亮則說，能源轉型問題，如何使用多元能源，應該要回歸科學面，讓專家來評估，要少一點政治口水。

工商協進會舉行台日（九州）經貿論壇，以「強化半導體創新領域新鏈結」，護國神山台積電熊本廠上月營運，而台積電會前往設廠，就是看中水力、核能等能源優勢，吳東亮則說，日本的作法可以給台灣作為參考，近幾年工商協進會多次舉辦台日論壇，就是希望積極協助政府，帶一些國外的好例子給政府參考，但最後如何做，還是要國會、政府決定。