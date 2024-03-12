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輝能科技前進智慧城市展 秀固態電池技術

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

第十一屆智慧城市展台北展區將於3月19日南港展覽館二館盛大開展，輝能科技將展示獨家P-C-R次世代固態電池架構技術，運用創新的電芯結構與先進的正負極材料，從而提升電池的續航里程。同時，該技術將實現最大程度的資源循環性並降低成本。為了打造具有商業競爭力的固態電池，輝能科技持續擴展產能並實現製程迭代升級，以提升生產效率與品質，創造節能與減廢的永續效益。

此外，輝能將透過逐步提升台灣桃科廠的製造效率、優化電芯設計，在三年內達到製造減碳23.2%，並在十年內達成減碳83.8%的目標。本次也將首度公開敦克爾克超級工廠將如何達到「節能」、「節水」的兩大永續目標，且依循鳥類友善建築設計指引保護當地候鳥，最大程度地降低對環境的影響，為公部門、企業客戶及民眾打開屬於淨零城市的創新新視野。

減碳

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