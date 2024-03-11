中光電積極創新有成 首度入選科睿唯安全球百大創新機構

全球領先的資訊服務提供者科睿唯安（Clarivate）日前公布最新「2024全球百大創新機構」（Top 100 Global Innovators™）」，表揚技術研究和創新領域中的頂尖單位，並首次針對上榜機構進行排名，光電大廠中光電（5371） 自全球各大企業與研究機構中脫穎而出，首度入圍並名列全球第80名，台灣共11家入選，中光電有幸成為其中一家，實為台灣之光。

中強光電技術長薛建秋表示：「很榮幸中強光電入選全球百大創新機構，這次能獲得此殊榮，代表中光電在專利創新能力和影響力獲得肯定。中光電在數位顯示系統解決方案技術創新持續深耕，並整合不同科技的研究發展，包含人工智慧、深度學習、電腦視覺、資料科學、物聯網及雲端運算等，將公司自1992年創立30年以來在光學、機構、電子、熱傳與軟體累積的核心優勢，延伸至集團各類產品；同時在全球倡議環境永續的共識下，淨零排放已成為明確目標，中光電亦已將此重要議題融入產品設計理念之中。」

薛建秋步說明指出：「中光電重視產品研發與技術革新，鼓勵同仁持續創新，將專利創新策略結合營運目標，依據產品技術開發藍圖，調整專利申請與佈局策略，透過總部智權單位與事業單位的緊密合作，利用多項因子，對於專利提案進行評核，以選擇符合公司申請門檻的發明提案，並定期評級核准專利和規劃不同產品的專利佈局，至今集團累積有效專利獲證數達2,900件左右。」

科睿唯安是一家獨立的公司，總部位於英國，在全世界100多個國家和地區擁有超過4,000名員工，主要為全球客戶提供科學和學術研究、專利分析和監管標準、製藥和生物技術情報、商標保護、品牌保護和智慧財產權管理等服務。科睿唯安智慧財產權與創新研究中心結合60餘年深耕智慧財產權產業所積累的豐富經驗，為全球客戶提供專家級指導，協助客戶在激烈的市場競爭中脫穎而出。科睿唯安《全球百大創新機構》報告有一套完整的全球發明資料比較分析法，利用與創新力相關的衡量工具，評估每項專利構想的強度。除了評估單一構想的強度，還要找出能持續發想出創新想法的機構，因此科睿唯安制定兩套候選機構必須符合的條件。

在2024年評比中，創新機構必須跨過兩個以發明活躍程度為基準的入選門檻。首先要符合，從2000年以來要申請超過500件的發明專利總量，接著，自 2024 年往前的 5 年評估期內，需要有超過100 件核准的專利數量。候選機構必須跨過以此發明活躍程度數量為基準的門檻。2024年公布的全球百大創新機構是從全球約有110萬家創新機構，超過6,100萬個發明，先評選出跨過基準門檻的3,500家創新機構資格，最後從中選出全球百大創新機構，成為萬分之一頂尖創新機構。

中強光電首度入選全球百大創新機構，顯示中強光電專注前瞻研發的卓越表現獲得肯定，公司將秉持「科技扎根，永續經營」的使命，持續全球化佈局，並發揮創新力和影響力，厚植創新發展永續經營的實力。