一趟熊本行 她發現：整座城都為台積電瘋狂

摘要 1.商周記者親赴熊本直擊台積電熊本廠開幕，並採訪多家日本企業及政府官員。 2.她看見日本傾盡全力協助打造台積電熊本廠：10天成立專責小組、24小時打造管線，更只用2年就做完10年的建設。 3.台積電為熊本縣內帶來的周邊半導體供應鏈投資，已超過44家。日本官員認為，現在看到的可能只有1/10，未來還會有更多。

去了一趟熊本，真的感受到整座城對台積電的瘋狂。

進到熊本當地書店，一進門的架上就展示著：「全球半導體代工龍頭台積電進駐菊陽町！如果你是熊本縣民，現在絕對應該了解的一家企業！」

我們採訪熊本縣商工勞動部部長三輪孝之，他說，在台積電宣布投資熊本的10天內，縣政府就成立了一個半導體專責小組，進行跨部會的水平整合，從基礎建設、交通、土地、人才等面向，全力支援台積電。

「我們不會說『不可能』！」他解釋，像是台積電這種大型建設開發，環境評估很繁雜，但他們卻在去年10月修正相關規則，為台積電開路，讓大型建設可以加速進行。

台積電日本廠的開幕典禮上，我認為最特別的，就是台積電與日本政府官員在致詞時，各個都大力讚揚工程總承包商鹿島建設的協助，就是因為這家公司，將許多不可能化為可能，原先在日本可能得花上10年的這種大型建設，他們只用了2年。

這是日本人第一次為一家外國企業，這麼拚命

日本人為一家外國企業如此拚命，可能是史上頭一遭。

負責安裝台積電廠內的管線的Japan Material熊本事務所所長田中宏典也說，「我們是一天24小時都替台積電工作！」

不只Japan Material，為了台積電在熊本設點，日本化學品大廠東京應化也因此在隔壁的阿蘇建立一座新工廠，整座廠都供應台積電所需。

台積電為熊本縣內帶來的周邊半導體供應鏈投資，包括設備、材料等廠商，光是已經確定的，就已經超過44家。三輪孝之告訴我們，他認為現在看到的這些投資，大概只是1/10而已，未來還會有更多。

熊本正在進行的「新大空港構想」，還將新增從「機場到JR肥後大津站」的新鐵道路線，要帶動機場周邊到台積電整體區域的發展。未來，你可以在這裡預見「台灣竹科」一般的榮景。

「你們熊本怎麼做到的？」

日本貿易振興機構（JETRO）的熊本事務所所長斉藤浩史告訴我們，台積電對熊本整個生態系統帶來了巨大改變，包括福岡、仙台、札幌等地的人都紛紛跑來問他：「你們熊本怎麼做到的！？」

台灣也有很多人探討「為何台積電日本廠能蓋這麼快」？我認為，是台積電乘以日本，將許多日本人的不可能化為可能。

「熊本大地震時，受到台灣很大的幫忙，現在熊本人也希望盡其所能幫助台灣人。」跟著我們進行多日採訪的熊本當地翻譯告訴我們。

台積電開幕典禮後第4天，在熊本產業博覽會，台積電日本廠JASM攤位上，滿滿的人。台灣電子設備協會也帶著多家台灣供應商前來參展，他們說，不僅當地的銀行、房地產商前來接洽，甚至，過去只做日本內需市場的當地中小企業，也紛紛來尋求新的合作機會。

「這是日本人第一次真的對外敞開了大門，」一家台灣半導體供應鏈業者告訴我們，「你等著看，再過幾個月，他們就通通開始跟你講起中文。」

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