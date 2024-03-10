宏碁旗下聯永基 於自行車展推出全新電池模組

宏碁（2353）集團旗下子公司聯永基（AcerMPS）致力自行車相關動力系統開發，今年延續「設計、客製、整合」主題參加2024年台北國際自行車展，推出兩款全新自行研發設計電池模組－「Firenze」及「Munich」，將聯永基控制器分別整合至日本尼得科（Nidec）後輪轂馬達及力山工業（Rexon）中置馬達，展現一站式三電系統解決方案，滿足多元市場需求。

聯永基總經理葉育斌表示，聯永基持續聚焦於電池系統的高度原生性與一體性，以客製化研發與設計服務，提供最高標準的電池設計、生產及製造，再透過結合軟硬體及 IOT 物聯網技術，發展橫向整合策略，擴展電池模組應用領域。除此之外，旗下所設計的電池模組及動力系統，更陸續取得國際專業機構的安全認證，獲得歐洲、北美及澳洲等品牌廠青睞，並已與台灣多家電動自行車組廠合作。

聯永基以嚴密電池管理系統監控，維持穩定及安全性，此次展出的「Firenze」及「Munich」電池模組產品，分別與日本尼得科及力山工業合作開發，皆提供獨立12VDC供外接裝置使用，支援 HMI 一鍵式開機、Smart Charger（CAN）以及客製化雙電池設計，能延長騎乘時間。

全新輕量型設計款「Firenze」電池模組：適合城市車（E-City Bike）及礫石車（E-Gravel Bike），搭配後輪轂馬達內建扭力感測器，外型以入管式可拆卸設計，符合輕巧簡約電動輔助自行車外型，電池與控制器兩段式模組則可自由依車架設計搭配，降低車內電池支架與走線複雜性；特殊串接固定設計及IP67為標準的防水設計，確保結構堅固且耐用。

全新強勁級設計款「Munich」電池模組：適合登山車（E-Mountain Bike）及載貨自行車（E-Cargo Bike）搭載中置馬達動力系統，以輕量化設計能提更高效率與高扭力的輸出，帶來強大的輔助力道。管內式可拆卸設計，方便電動自行車拆卸組裝，充放電共用相同接頭，降低管內走線複雜度，外殼以鋁合金包覆，以IP67為標準的防水設計，兼顧結構堅固、耐用及散熱效能。