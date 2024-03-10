美將補助台積電逾50億美元

彭博資訊八日引述知情人士報導，台積電因在亞利桑納州建廠，將獲五十億美元以上（台幣約一五八五億元）的獎勵誘因；美國聯邦政府因尚未與台積電敲定最後內容，故尚未宣布獎勵措施，但金額看來十分可觀。

美國晶片法案提供兩百八十億美元的補助，知情人士指出，台積電、三星電子、英特爾及美光都有望從這筆資金中，獲得數十億美元，不過，每家公司具體的補貼金額仍在變化。

台積電打算在亞利桑納州投資四百億美元，建造兩座半導體製造廠；對這家全球首屈一指的晶圓代工廠來說，這麼做，是為了讓自己在全球的布局多元化，保持應變能力。但台積電在亞利桑納州的專案已面臨許多挫折。

台積電二○二一年初就在美國開始建造第一座新廠，目標今年投產。但據傳因為亞利桑納欠缺熟練技術工，台積電不得不延緩某些機具的安裝，因此把投產時間推遲至明年初。該晶圓廠稱為廿一廠第一期，將會使用台積電五奈米級製程科技。

除廿一廠第一期，台積電二○二二年下旬也宣布將建設廿一廠第二期，該廠旨在生產三奈米級製程晶片。雖說工廠外體已在構工，但廿一廠第二期的設備安裝今年初已經延後，原因在欠缺聯邦補貼，以及晶片需求不穩定。這使得廿一廠第二期的上線時間從明年延後至二○二七或二○二八年才開始運作，與原始時程偏離甚大。

聯邦政府提供這筆包裹誘因，是否會影響台積電第廿一廠第二期的計畫，目前猶待觀察。