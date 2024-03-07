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日、陸補貼 台積去年獲475億元

聯合報／ 記者蘇嘉維／台北報導
台積電近年積極前往海外設廠，並獲得新廠所在國家大量補貼。（路透）
台積電近年積極前往海外設廠，並獲得新廠所在國家大量補貼。（路透）

台積電近年積極前往海外設廠，並獲得新廠所在國家大量補貼。台積電財報資料顯示，二○二三年從日本及大陸官方獲得的補助款達四七五點四五億元，年增幅高達五點七四倍，後續仍有望從日本政府取得加碼補貼，以及美國及德國政府新補貼。

台積電指出，日本、大陸官方提供的補助款，主要用於補貼台積電取得不動產、建置廠房及購置設備等相關成本，當中也包含興建廠房及生產營運的部分補貼費用。

此外，先前延宕的台積電美國亞利桑那州一廠預計二○二五年進入量產，預期後續有機會取得美國政府補貼建廠。業界認為，若美國政府決議大手筆補貼台積電，可望讓台積電提升建設後續新廠的意願。

不過，台積電一座晶圓廠的興建及設備等相關建置成本都高達一百億美元左右，若為先進製程廠區，更將遠高於這個數字，因此各國政府祭出的補貼方案對台積電而言僅是降低成本，後續營運成本及所需繳交的稅金才是台積電未來海外布局面臨的重大挑戰。

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