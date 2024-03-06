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遠傳參加「2024智慧城市展」將展出27項創新技術

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

2024世界行動通訊大會（MWC）甫落幕，台灣最大科技盛會「2024智慧城市展」將於3月19日盛大登場，遠傳電信（4904）將以「遠傳大人物、實戰數位力、驅動永續未來」為主題，於台北、高雄同步展出27項創新科技應用，包含微電網、能源與碳排管理、智慧充電服務、交通號誌不斷電系統等已落地的永續淨零韌性智慧城市應用，以及5G遠距診療、病歷上雲、智慧大樓、多雲整合、IT數位治理、大數據與生成式AI等數位轉型解決方案，攜手城市、企業加速邁向智慧永續未來。

遠傳實踐數位轉型有成，對內積極以數位科技落實低碳營運，預計在2048年達到淨零排放，對外亦積極推動數位淨零雙軸轉型，以「遠傳大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）核心技術，發展能源、交通、醫療、建築等多元領域綠色資通訊解決方案，並與國際大廠結盟率先掌握各項新興科技，透過自身的實戰數位力，協助城市、企業快速接軌ESG、AI等趨勢，在全球的淨零賽局中創新致勝，相關經驗並能進一步輸出國際，讓台灣科技實力能為全球淨零永續帶來貢獻。

「2024智慧城市展」台北展區於3月19日至3月22日展開，遠傳攜手新創加速器夥伴，預計展出高達25項解決方案，規模為歷屆之最，提供參觀者見證未來城市發展、體驗創新科技；高雄展區緊接著於3月21日至3月23日登場，遠傳也將展出共計13項應用，包含此次於MWC國際場合出色表現的「5G救護車」應用也將呈現於南台灣醫療院所、企業及民眾眼前，加速推動醫療資源南向，持續深耕5G遠距診療、翻轉城鄉醫療落差。

智慧城市 遠傳電信

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