3G語音6月底關閉 NCC要三大業者設緊急應變小組

3G業務特許執照在2018年屆期後，三大電信業者都規劃在今年6月關閉3G語音網路服務，但此舉恐影響偏鄉民眾、年長者撥打緊急電話。語音國家通訊傳播委員會（NCC）今日表示，規劃〈3G語音網路關閉用戶權益保障行動方案〉在6月30日前完成，三大電信業者須提供更具體的數據，包括VoLTE手機與通話涵蓋普及程度、受影響的用戶人數，也希望業者可提出補助VoLTE手機等相關策略，確保用戶權益。

NCC今日審議〈3G語音網路關閉用戶權益保障行動方案〉草案，仍續行審議。NCC發言人翁柏宗表示，關注業者提出VoLTE手機補助購機等方案；需要通知用戶，特別是偏鄉等地，業者可能須與村里長共同到戶宣導，避免「電話通知」反而成為詐騙集團趁機犯罪狀況；另外，要求三大電信成立關閉3G網路緊急應變小組。

翁柏宗指出，以遠傳（4904）提供用戶數據，VoLTE手機普及率達98%，關閉3G影響用戶打緊急電話（119、110等）用戶4,192人，雖不能要求到100% 覆蓋率，但少數偏鄉用戶手機不支援VoLTE語音功能的手機，對緊急電話通訊造成影響。希望三大電信盤點相關資料，包括偏遠地區不支援緊急電話的用戶數、支援語音功能的VoLTE手機的用戶比率，提出關閉的順序時程等，並成立應變小組，NCC仍希望業者在6月30日前完成關閉3G網路。