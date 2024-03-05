廣達津貼大揭秘！超狂餐食補助近乎免費吃 餐廳佳餚獲林百里傾心

2024生策年會4日圓滿落幕，而身為副會長的大廠廣達（2382）董事長林百里會後面對滿滿鏡頭包圍，卻未停留、徑直向外走，貌似要趕什麼行程，面對詢問他則毫不避諱的豪邁笑稱「我要趕回去吃午餐」便瀟灑離去。但當下時間才11點，離飯點還差段時間，不禁讓大家對廣達員工餐廳的料理充滿好奇，究竟有什麼魅力，才讓身為董座的他不願錯過。

對此，有內部員工指出，廣達的員工餐廳料理品質向來不錯，並且出現的料理品項涵蓋中、西式，以西式為例，就曾有炸或烤半雞、薯條、玉米、花椰菜、番茄片的搭配，而中式的話多為一主菜配四樣配菜，類似一般自助餐的料理，但整體手藝都還算不錯。而也有網友透露，現在的料理水準相較幾年前已有所下滑，他分享，自己過去就曾在晚餐時間看到「佛跳牆」，那才算是員工餐廳的頂點。

不過該員工表示，事實上餐點好不好吃是其次，最令外界關注的其實是員工福利制度及補貼的部分，而廣達多年以來，因為董事長本身作為鍾愛各式美食、喜愛尋覓美食的老饕，因此在員工的餐食補助以及各項福祉上都非常重視、缺一不可。只要身為集團內員工，都可享受到伙食津貼、生日禮劵、婚喪生育津貼等現金補助，而公司也提供自選式福利方案，供員工們能在不同的品項間以福利點數來自由消費。

該員工透露，每一位員工每天中午都會補助55元的餐費，而每位員工加班滿2個小時，也都會收到公司自動發放60元的晚餐補貼，事實上員工餐廳內販售的大部分餐點價格都不貴，午餐價位落在60或70元之間，所以大家每天午餐實際要花的錢頂多只要5元就可以吃飽。至於，發放的福利點數，也可用於中午午餐，進駐公司內的7-11、星巴克、健身房等通通都可以使用。

他繼續分享，點數發放額度每個人都會有微小的差距，但每年度一定都可以領到超過10,000點，而發放時間則分為上、下年度兩次入點（每年1月1日、和下半年某天），但福利點數不得兌現，只能用來吃員工餐廳或公司內其他商店消費，一直留存也不會升值，因此留著不花掉也不會有太大效益，因此建議大家能用就用，不用太綁手綁腳。

這名員工透露，自己曾好奇若是下午才來公司，或是上午請假幾個小時，那午餐55元的現金餐費補助會不會直接被砍掉，不過經自己實測後發現，只要出勤紀錄顯示員工於13:30時、人有在公司內，就還是一樣會發放55元補助，不用擔心領不到。而除了以上餐食補助外，這名員工也透露，公司平時也有安排通勤交通車，若平時沒有搭交通車的習慣，則每個月會享有額外600元的交通補助，以上交通補助及餐費共兩項費用，將於每月5日連同薪水一起發放。