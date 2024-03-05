CTOne攜手禾薪科技打造三立電視台 5G智慧展演應用

趨勢科技旗下5G資安子公司CTOne（訊勢科技）與合作夥伴Saviah禾薪科技在MWC 2024上，推出為台灣三立電視台5G智慧展演應用案例，推廣台灣影視產業的前瞻與創新性。在推廣影視優秀內容以外，也透過資安管理，避免駭客利用技術漏洞散布錯誤訊息。

三立電視台去年在智慧展演服務中導入5G專網，禾薪科技提供5G核網服務及網管系統，5G專網資安部分則由CTOne把關。應用包含高解析遠程製播、AI虛擬動補混合實境、3D動態追蹤辨識AR影像，透過5G專頻專網的建置，打造影像製播無線化的環境，結合4K IP攝影機，AI動補系統、異地共演等相關技術，建立影視產業節目製作遠端製播解決方案。

CTOne指出，影視媒體作為即時傳遞資訊的數位平台，資安防護扮演資訊傳遞訊息安全的關鍵角色，5G新技術的導入除了協助提升更優質化的內容並解決企業痛點，更需注意是否有成為資安破口的可能性，如因資安防護缺口而將不實的資訊透過網路或實況轉播的方式傳播給閱聽眾，可能造成資訊傳遞錯誤更甚造成社會恐慌的情況發生。而完整的資安防護包含IT、OT到CT都應納入防護範圍，在導入5G新技術同時，企業更需要思考全面性的資安解決方案，守護企業重要資產及機敏資料，並確定5G應用及基礎建設不會受到駭客的攻擊而導致內容遭到惡意置換或是製播停擺。