半導體設備商天虹自製ALD PVD設備傳捷報 今年營收占比逾五成

由半導體零組件轉進自製設備的天虹（6937）在半導體前段及後段製程設備傳捷報，近期受惠大陸擴展半導體及台灣擴大晶圓代工和先進封裝產能，接單動能增速明顯。半導體供應鏈透露，天虹在毛利率較高的設備出貨拉升下，2、3月營收有機會比1月倍增，全年原子層沉積（ALD）及物理氣相沉積（PVD）設備出貨營收占比可望逾半，並推升2024年全年營收年增雙位數百分比。

天虹是台廠中少數成功以自製ALD和PVD設備切入晶圓廠、封裝廠、光電廠和第三類化合物半導體廠商，由於技術實力獲肯定，陸續在四大領域嶄露頭角。

據了解，今年天虹的自製設備，捷報頻傳，包括與台灣的晶圓廠合作開發特殊製程；在先進封裝、異質整合產能，ALD及PVD等設備也得多家大廠青睞下單，尤其CPO趨勢快速崛起，天虹與三家客戶在材料與設備上，以PVD技術一起開發調整，今年在後段封測端的銷售成績將可十分亮眼。

天虹ALD設備可望進入學校等學術單位，投入2奈米等最先進晶圓代工製程領域的研發；再者天虹的PVD跟descum設備，也接歐洲客戶的訂單，讓天虹原本主力市場集中於台灣和中國兩岸市場，成功進入歐洲。

分析師預期PVD、ALD和相關耗材業務拉升，今年營運將有不錯表現，尤其全球半導體下半年明顯回升，天虹下半年業績將更甚上半年。

值得注意的是，天虹也成功開發出量子點用的材料，這是一項用在QD LED上，也可以用到MICRO LED和MINI LED，將可在大陸大展身手。