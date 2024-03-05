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34檔台股ETF與大盤同創高 378萬投資人都賺錢

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
3月4日創收盤新高的台股ETF成交量前十名(資料來源：CMoney)
3月4日創收盤新高的台股ETF成交量前十名(資料來源：CMoney)

台股周一(4日)再創歷史新高，收盤大漲369.38點，漲幅1.95%，收在19305.31點，成功站穩萬九大關。大盤創新高不只股民開心，觀察56檔台股ETF收盤表現，包括群益台灣精選高息（00919）、復華台灣科技優息（00929）等高達34檔收盤價也創下新高，讓3,781,868位受益人賺錢笑呵呵；以成交量來看，00919及00929單日成交量高達17多萬張，更顯交投熱絡。

00919是自2月20日填息創高後，連續九天創新高。市場法人表示，00919即將在3月18日進行第四次配息，期前公告配息0.61元高達10%的年化配息率，次次填息與抗跌跟漲的投資契機，讓許多投資人都提前卡位，推升股價價量齊揚，00919參與除息最後買進日為3月15日，配息發放日為4月15日。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，美國聯準會2024年貨幣政策轉向已箭在弦上，僅剩下時間早晚與幅度的差異，歐央預期下半年也會轉向寬鬆，在流動性轉為寬鬆下，有利資本市場評價提升。台股以科技股領銜，走勢主要追隨美股，本波在選後不確定性消除，以及台積電（2330）對2024年度展望釋出樂觀訊息下，加權已突破萬八大觀，櫃買並已創波段新高，市場多頭趨勢明確。考量台股在出口產業帶動下，景氣已在回升軌道，配合資金朝向寬鬆，將有利中長多格局發展，建議可趁回檔分批擇優布局。

台股 配息

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