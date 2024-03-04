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睿生持續耕耘X光檢測應用 穩定增長可期

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北即時報導
睿生光電總經理李志聖。記者李珣瑛/攝影
睿生光電總經理李志聖。記者李珣瑛/攝影

睿生光電（6861） 4日聯同群創光電（3481）舉辦首次2024年上半年集團法說會，經營團隊認為未來幾年X光檢測行業將維持溫和增長，公司將持續耕耘X光平板感測器的市場，強化技術、產品及客戶的布局，並期待工業用X光檢測系統領域帶來的增長效益。

睿生光電董事長楊柱祥表示：「X光檢測產業持續增長，睿生光電擁有領先的技術、長期經營的客戶關係，加上抓住全球快速成長的半導體及電動車商機，切入相關供應鏈。此外近年對新產品的推廣漸見成果，得到歐美日韓客戶加大比例的採用，並於新興市場布局有成，將於2024年起逐步發酵，營運增長可期」。

睿生光電基於多年來的技術累積，結合 AI 影像分析的關鍵能力，採用自行發展及結盟合作並行的模式，打入相關的工業檢測供應鏈，期待獲取高階檢測領域快速發展帶來的商機。睿生光電以X光感測器技術為核心，持續在相關應用領域擴大布局，並加緊腳步進入新興市場，可望在紮穩腳步後迎來加速成長，為股東創造更佳的價值。

光電

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