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台灣大建構5G車聯網生態系 AI一站式解決方案

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣大哥大（3045）認為，車輛智慧化已成為移動市場趨勢，車聯網更是加速推動智慧聯網車輛成長的一大助力，台灣大持續在車聯網領域深耕與創新，宣布攜手車用語音AI解決方案提供商Cerence（賽倫思），共同推出名為「Cerence Link」的一站式車聯網解決方案，擴大台灣大車聯網生態圈。

台灣大哥大企業服務事業商務長吳傳輝表示，隨著科技進步與全球汽車市場發展，面對未來移動關鍵C.A.S.E. （Connectivity聯網化，Automation自動化，Sharing共享化，Electrification電動化）帶來的變革，台灣大哥大已轉型為多元化服務提供商，不僅推出AI車隊管理平台，更透過5G網路優勢，結合雲端資料庫、車用平台，並串接自行研發的物聯網平台，滿足車用供應商快速部署車聯網需求。本次與Cerence合作，讓AI聯網與數據平台導入歐系車商，加速實現嶄新的車、路智慧化協同局面。接下來，台灣大將結合集團資源，發展金流、車險、車載娛樂等多角服務，開發更多元的創新應用平台，壯大台灣大車聯網。

台灣大指出，自2016年以來成為Bridge Alliance台灣區獨家會員，與國際電信業者、跨國客戶拓展各種物聯網商機的可能性，垂直整合平台與各式解決方案，滿足國際車廠品牌跨國布局的需求，不僅與電動車龍頭特斯拉、微笑單車Youbike 2.0、知名叫車平台與數家國內外指標車廠品牌合作，更看準電車趨勢自建 MyCharge 平台建置電動車充電樁設施，積極布局共享移動市場。台灣大哥大在超5G方針下落實Telco+Tech策略，整合集團金融及電信資源，結合通訊、平台、雲端及生態圈夥伴解決方案，建構物聯網賦能平台，擴大台灣大車聯網生態圈，加速實現車輛智慧化。

台灣大強調，已經提供全球前兩大跨境AIoT CMP（Connectivity Management Platform,物聯網連接管理平台），協助企業透過單一介面，遠端管理SIM卡、資費，藉由自主診斷與自動管理功能，有效提升效率及控管成本。國際車廠可透過平台管理車載eSIM，當車輛到港連接上台灣大基地台，即可切換為台灣大eSIM Profile進行連線，整合資源發展創新車聯應用服務。

台灣大的高速5G網路、AIoT及雲端資料庫，結合Cerence的AI聲控服務。透過「Cerence Link」，使車主得以實時確保行車與資產安全並獲取更佳用戶體驗。同時賦能汽車與二輪車製造商實現車輛智慧化，開創智慧交通新世代。

Cerence是車用語音AI解決方案提供商，已成功讓全球數十萬車輛實現智慧聯網。除了透過AI聲控服務讓駕駛座艙智慧化，也為不同車商客製具有品牌個性的AI虛擬助手。迎向「軟體定義車輛」（Software-Defined Vehicle，SDV）的新世代，台灣大表示，與Cerence合作的「Cerence Link」解決方案，將降低台灣車商的車聯網服務成本，同時透過先進的AI分析預測功能，幫助車商轉化數據成為未來決策的依據，開創新的商業機會。

Cerence表示，我與台灣大哥大合作，提供台灣市場前所未有的車聯網解決方案。台灣大哥大在台灣擁有優質的網絡覆蓋，以及功能齊全的介面，使得Cerence能快速為客戶提供彈性且完整的合約管理服務、數據用量監控和故障排除等服務，同時透過先進的AI資料分析工具，幫助車商掌握大數據資料中的商業價值，開創新的商業可能。

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