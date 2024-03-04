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廣達林百里：最近很忙 今年 AI 伺服器出貨很棒

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
廣達董事長林百里。林薏茹／攝影
廣達董事長林百里。林薏茹／攝影

2024生策年會於今（4）日正式登場，代工大廠廣達（2382）董事長林百里會後受訪表示，今年AI伺服器出貨很棒，自己最近很忙，忙著趕出貨，並說希望 CoWos 產能能緩解。

林百里今日以生策會副會長身分，出席生策年會，他表示，過去一年生成式AI，不僅代表最新一波技術的革命，更具有改變醫療產業的巨大潛力，極可能成為健康產業革命性的解決方案。

林百里說，相信經過學術界、醫療體系、IT產業跨界合作，可以利用新的AI的力量，協助科技領域發展更具競爭力，解決實際的健康、醫療問題，為所有人創造更健康、更公平、更有智慧的未來。

AI 林百里

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