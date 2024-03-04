廣達林百里：最近很忙 今年 AI 伺服器出貨很棒
2024生策年會於今（4）日正式登場，代工大廠廣達（2382）董事長林百里會後受訪表示，今年AI伺服器出貨很棒，自己最近很忙，忙著趕出貨，並說希望 CoWos 產能能緩解。
林百里今日以生策會副會長身分，出席生策年會，他表示，過去一年生成式AI，不僅代表最新一波技術的革命，更具有改變醫療產業的巨大潛力，極可能成為健康產業革命性的解決方案。
林百里說，相信經過學術界、醫療體系、IT產業跨界合作，可以利用新的AI的力量，協助科技領域發展更具競爭力，解決實際的健康、醫療問題，為所有人創造更健康、更公平、更有智慧的未來。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言