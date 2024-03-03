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MWC新品亮相 法人看好聯發科、全新等供應鏈受惠

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
法人機構表示，MWC此次聚焦5G、萬物聯網、AI、工業4.0、創新科技以及數位基因為本次六大主題，其中，AI應用百花爭艷，看好聯發科、全新、宏捷科、中磊、啟碁、廣達、緯穎、仁寶、技嘉、兆利等供應鏈將受惠。新華社
法人機構表示，MWC此次聚焦5G、萬物聯網、AI、工業4.0、創新科技以及數位基因為本次六大主題，其中，AI應用百花爭艷，看好聯發科、全新、宏捷科、中磊、啟碁、廣達、緯穎、仁寶、技嘉、兆利等供應鏈將受惠。新華社

每年2月底的科技盛會世界通訊大會（MWC）登場，本次成立的台灣館，吸引超過50家以上廠商參與盛會。法人機構表示，MWC此次聚焦5G、萬物聯網、AI、工業4.0、創新科技以及數位基因為本次六大主題，其中，AI應用百花爭艷，看好聯發科（2454）、全新、宏捷科、中磊、啟碁、廣達、緯穎、仁寶、技嘉、兆利等供應鏈將受惠。

法人機構表示，手機大廠將推出新機或概念機，摺疊機將是產業重點，由於MWC向來都是手機新機發表主戰場，非蘋手機品牌大廠亦在展覽中展出新機或概念機，此次 Realme、小米、榮耀以及華為皆於MWC展前發表新機，其中多款手機導入AI功能，摺疊手機亦是重點之一。

由MWC展出的手機可以看見，AI手機為產業趨勢，在AI功能持續導入下，提升對手機晶片效能需求，有利於晶片廠如聯發科、高通發展，同時AI需求以及其他應用帶來數據量提升，連網規格亦不斷提升向Wi-Fi 7發展，供應鏈看好聯發科、全新、宏捷科。

本次參展亦有多款摺疊手機，根據IDC數據顯示，2023年中國摺疊手機出貨量年增115%，成長速度強勁，相關供應商可望持續受惠下，持續看好兆利能受惠於中系大客戶持續推出摺疊手機。

在網通設備方面，各國電信商在MWC上皆會參展展出相關服務應用，是相關供應鏈取得訂單的好時機，台灣網通廠是MWC常客，本次參展廠商包含啟碁、中磊、友訊、明泰等，看好網通廠在各國網路基礎建設持續、AI創新應用帶來網路速度升級趨勢下能穩定成長。

伺服器方面，包括緯穎展出邊緣伺服器與先進液冷技術、廣達展出5G與AI基礎設施解決方案伺服器，技嘉展出AI伺服器、邊緣運算平台與液冷解決方案，都有利未來營運表現。

在穿戴式裝置方面，除三星推出Galaxy Ring智慧戒指，被譽為iPhone殺手的AI Pin亦在本次展覽登場，在AIoT持續發展下，除了連網相關技術將持續升級並導入終端外，手勢、聲音等操作模式在AIoT設備中將越來越常見，相關感測器元件需求將隨著此趨勢擴大，包含昇佳電子、鈺太、原相、矽統、驊訊等受惠。

AI MWC 摺疊手機

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