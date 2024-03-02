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林百里讚「年輕人最想加入」廣達今校徵釋上百職缺 聚焦AI、5G

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影
廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影

年度最大徵募盛事即將登場，科技產業迅速發展，大企業啟動各式招募計畫，代工大廠廣達（2382）近年瞄準 AI龐大商機，並積極投入布局，而董事長林百里年初於旺年會上高喊「AI時代來臨」、並盛讚「廣達已成為年輕人最喜歡加入的公司」引發關注，今（2）日台大校園徵才廣達也不缺席、釋出AI、5G等職缺，超吸睛。

隨著 AI 熱潮響破天際，廣達也透過旗下雲達科技成功搶進 AI 應用市場；而公司指出，2024年度將聚焦 3A 產線（AI PC、AI 伺服器、車電應用）啟動徵才計畫，依據目前釋出的人才招募資訊，預計釋出的工作職缺種類繁多，包括硬體研發、機構設計、還有最夯的雲端伺服器硬體設計等一系列職缺，足足釋出高達115種不同專業、不同領域的工作，相當驚人。

廣達近年獲 AI 伺服器的強勁需求及源源不斷的訂單雙利多加持，成功帶領團隊迎風破浪、獲利長紅，對此，董座林百里指出，未來不是 AI 產品就不接，PC、伺服器、車載電腦都要 AI 化，而我們也瞄準「AI 製造、醫療、移動」等一連串市場真正需要的 AI 應用領域來佈局，並且也準備好 AI 在 PC、伺服器及車用電腦等應用大顯身手，並啟動招募計畫廣邀各路好手加入，希望能「迎風破浪、順利讓 3A 齊發」。

廣達透露，團隊除了將於3月2日現身台大校園啟動徵才計畫、釋出上百項職缺外，往後三、四月間也將派出「廣達特派員」奔赴全台北中南現身於各大校園博覽會替大家進行更詳細的解說服務。此外，廣達來安排人資及多名學長姐現身替大家解惑，且現場加碼大獎抽抽樂，凡參加都有機會將PS5、ViewSonic 微型投影機、Marshall Willen攜帶式藍芽喇叭等大獎帶回家。

廣達強調，這次釋出的職缺種類繁多，從3A到A+都有，包括「智慧移動」、「智慧醫療」、「智慧製造」、「AIserver 」、「CloudComputing」、「ClientDevice」、「5G」、「NB」、「WearableDevice」、「SmartHomeDevice」等類別應有盡有，只要加入就有機會與業界頂尖人才共事，並參與各種改變世界的挑戰，確實實現自己的職業抱負，快點來廣達徵才一探究竟、開啟你的職場旅程吧！

廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影
廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影

5G AI 廣達 徵才 林百里

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