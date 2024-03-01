神達接手英特爾 DSG 業務後 今年推伺服器新品搶市

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經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
神達投控旗下子公司神雲科技宣佈推出展現強大運算效能，基於第五代Intel Xeon可擴充處理器的革命性伺服器解決方案。神達／提供
神達投控旗下子公司神雲科技宣佈推出展現強大運算效能，基於第五代Intel Xeon可擴充處理器的革命性伺服器解決方案。神達／提供

神達（3706）旗下子公司神雲科技 (MiTAC Computing Technology)宣布推出展現強大運算效能，基於第五代Intel Xeon可擴充處理器的革命性伺服器解決方案；神雲發表的這幾款最先進的特色伺服器新平台，完美整合了包含Intel Max與Intel Flex 系列在內的Intel Data Center GPUs，可望為HPC 和 AI 應用帶來無可匹敵的飛躍式計算性能提升。

去年，英特爾將基於Intel 資料中心解決方案事業部(Intel Data Center Solution Group)設計的產品製造和銷售權移轉予神雲科技，神雲亦自信地宣佈將對其產品進行轉型升級，並推出代表未來計算趨勢的先進平台；擁有高達64個核心、容量擴增的共用快取記憶體、更高速的UPI和DDR5支援，第五代Intel Xeon可擴充處理器可在各種工作負載中實現顯著的每瓦性能提升；而神雲英特爾伺服器 M50FCP 系列和英特爾伺服器 D50DNP 系列可完美支持最新第五代Intel Xeon可擴充處理器，只要透過快速的 BIOS 更新與簡便的技術資源設定，就能為各種計算環境提供優異性能表現。

神雲科技副總裁Hirobumi Suzuki表示，十多年來，我們一直通過對創新和品質的共同承諾塑造未來；今天，我們自豪地發佈了全面的產品組合，這證明了我們的努力不懈以及完美支持最新第五代Intel Xeon可擴充處理器的能力，並強調神雲與英特爾強強聯手的意義，表示神雲與英特爾不僅僅是業務上之合作，更是在相同價值觀驅動下的共同旅程。

「英特爾致力於創新和生態系統的建立；在MiTAC平台上，Intel Data Center GPUs和第五代Intel Xeon可擴充處理器的性能展現了卓越技術的力量，以及我們與生態系統合作夥伴無縫整合的能力，」英特爾客戶解決方案工程副總裁兼總經理Anurag Handa表示。「我們很期待看到這種整合將如何使HPC和AI應用受益。」

Intel Data Center GPU以緊湊的設計提供頂級性能，是HPC、AI和關鍵計算環境的理想解決方案；神雲科技推出三款搭載不同Intel Data Center GPU的英特爾伺服器系統；通過關鍵元件和附件間強大的相互搭配性，這些伺服器可轉換出無數創新的客制化配置，精準地滿足從事關鍵應用用戶的獨特需求。

Intel 伺服器 英特爾

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