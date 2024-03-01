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是方攜手威睿智能流量分析 網路服務精準預測客戶需求

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣IDC及網路連接服務領導品牌是方電訊（6561）宣布，搭配威睿科技智能流量分析，提供優質網際網路服務精準預測客戶需求。

是方擁有高品質的資料中心專業資源、三環三線高速網路串結以及對外頻寬，更與多家全球知名國內網路服務供應商保持穩定、密切的合作關係。

是方台北網際網路交換中心(TPIX)名列全球百大，是方指出，搭配威睿科技網路流量智能分析系統，更能洞察客戶多樣化的網路需求，加速實現全球接軌、掌握世界商機的目標。

為確保客戶的高滿意度，是方指出，除不斷積極擴充聯外頻寬，更運用威睿科技的網路流量智能分析系統，對網路流量進行觀察分析，深入瞭解多樣化網路服務應用的流量行為模式和頻寬需求，提供多重路由模型的高速網際網路連線服務，滿足客戶的網路品質差異化需求，並保持網際網路連線的經濟效益。

是方總經理劉耀元表示，是方TPIX數據交換服務除了傳統簡單的流量總量統計外，更搭配威睿科技網路流量智能分析系統，做到以Flow流量採集的方式，實現對不同交換中心成員精準的流量觀測，在需要進行流量異常排除或業務分析時，提供強而有力的工具。

劉耀元指出，TPIX在擁有穩定可靠的機房環境和網路基礎設施下，搭配威睿的流量智能分析系統為後盾的網路管理能力，吸引眾多國內外網際網路服務業者使用，成為台灣第一大的網際網路交換中心。

威睿科技（8298）董事長繆德澤表示，威睿科技擁有先進的IP Flow流量分析技術與大數據分析架構，尤其是透過異常流量偵測引擎、網路行為分析技術及機械學習模型，能即時偵測DDoS和蠕蟲攻擊等具安全威脅的異常流量，保護客戶全網安全。目前威睿客戶包括全球知名企業、電信公司、網路服務供應商及政府機關，例如SoftBank、GCX、Telin、F5等，產品行銷遍佈全球40多個國家。

是方指出，雙方合作，藉由採集流量Flow資訊的技術，搭配核心的網路智能分析模型，不僅能完整分析客戶的全網域流量，還能支援是方ＴＰＩＸ多樣化需求的網路架構，借助獨特的差異化網路流量分析服務贏得國際級客戶青睞，成功創造三贏的局面。

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