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AI 伺服器出貨排名出爐！鴻海居冠、英業達卡位第二

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
英業達董事長葉力誠。記者吳康瑋／攝影
英業達董事長葉力誠。記者吳康瑋／攝影

生成式 AI 浪潮勢不可擋，台系大廠為獲取市場商機，各自挑選不同的應用來切入，對此，研調機構集邦（TrendForce）出具最新報告指出，以各大ODM今年出貨動態來看，年成長幅度最高為鴻海（2317）（Foxconn），預估出貨量年增約5~7%，成長幅度第二高的為英業達（2356），預估出貨量年增約0~3%。集邦透露，目前市場仍聚焦部署AI伺服器，其中AI伺服器出貨占比約12.1%。

據資料顯示，鴻海（Foxconn）目前手握訂單來自：包含Dell 16G平台、AWS Graviton 3與4、 Google Genoa與Microsoft Gen9等相關訂單。AI伺服器訂單方面，Foxconn今年比較有斬獲為Oracle，同時也承接部分AWS ASIC訂單。

至於位居第二的英業達（Inventec）今年OEM訂單有衰退趨勢，CSP則獲得AWS Graviton 3與4預計，以及Google Milan與Genoa的訂單支撐，且Google Bergamo預計將於今年下半年開始投入。AI伺服器方面，除了北美CSP需求，中國客戶如ByteDance需求最強，預估今年英業達的AI伺服器出貨量年成長率可達雙位數，占比約10~15%。

英業達作為全球AI伺服器主機版主要供應商之一，近年也積極進攻各種邊緣 AI 運算應用領域，董事長葉力誠指出，2023年伺服器需求雖有所衰減，不過就「AI」伺服器方面的表現，仍然還是相當的不錯，談及最夯的「AI PC」領域，他直言，面對新的題材，全球使用者仍需要一段時間消化，目前來看「2024為AI PC的醞釀期」，未來成長速度會很快。

展望AI未來發展，葉力誠指出，目前來看AI伺服器方面的表現，將持續成長，2024年表現應該可以維持繳出個位數至雙位數成長，至於泰國廠區的新產能擴產計畫，預計在今年年底完工，最快明年第二季量產，主要生產伺服器產品。此外，英業達搭載輝達H200晶片的新產品，也將於第2季起開始出貨，他也看好在美系雲端服務供應商強勁的AI需求暢旺下，伺服器方面的業績也將年增雙位數百分比。

AI 伺服器 英業達 雲端服務 鴻海

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