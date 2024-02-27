宏達電攜Capgemini和Intel 共推5G工業網路革新

2024世界行動通訊大會在西班牙巴賽隆納隆重開幕，宏達電（2498）旗下致力於 5G 整體解決方案發展，開啟 5G 數位轉型團隊 HTC G REIGNS，在經濟部產業發展署和資策會數位轉型研究院指導下，攜手全球合作夥伴 Capgemini 和 Intel 共同推出嶄新的 5G 專網工業網路解決方案，展現 5G 卓越功能及創新應用。

此解決方案融合G REIGNS、Capgemini 和 Intel 三家公司的技術，以 G REIGNS 的 vRAN 專網軟體為核心，並整合AI人工智慧、邊緣運算軟體和工業5G專網技術。這不僅能提供更高效和更即時的分析洞察，還將整合進工業元宇宙解決方案。適用於製造、零售、國防、飯店、電信、物流和倉儲等多元領域。

在 Capgemini 的展區中，參觀者得以見證倉儲自動化解決方案的實際運作，充分發揮 5G 網路和邊緣計算的優勢。這技術可應用在引導工業車輛，及G REIGNS的 vRAN 專網軟體實證應用於自主移動機器人（AMR）和搭載 5G 鏡頭等使用案例，能顯著提升工業效率和安全性。

HTC、Capgemini 和 Intel 各自貢獻其獨特的專業技術，共同打造此全新 5G 專網工業網路解決方案。該解決方案以 Intel-Flex 的生態系統架構為基礎發展，作為 RAN 的軟體層，同時搭載 G REIGNS的vRAN 專網軟體，提供商用虛擬無線接取網路（vRAN）軟體層， Capgemini 則負責系統整合及支援 G REIGNS vRAN 專網和 5G 核網的軟硬體框架。

HTC G REIGNS 很高興向世界展示這個用於製造和工業使用案例的新一代解決方案。現在，各垂直領域的公司都能夠借助人工智慧和邊緣運算軟體，實現即時分析理解，從而簡化實體操作，取得更大的競爭優勢。