鴻海Model B首次在歐洲日內瓦車展亮相 第4季量產

中國大陸媒體汽車之家報導，2024年的日內瓦車展，賓尼法利納展臺上展出了鴻海（2317）旗下鴻華先進（2258）Model B原型車，該車定位於純電動兩廂車，預計將於2024年第4季量產。 此前有媒體報導，該車量產後或命名為納智捷（LUXGEN） N5。

外觀來看，在車頭部分，該車前臉採用了時下流行的貫穿式設計，不過，車頭的燈條並非完全連通，在中央被可點亮的品牌LOGO隔斷，在美觀與成本之間做出平衡。 它採用了LED分體式的燈組，且燈組內部造型與下格柵風格相同，均為漸變點陣風格。

側面的設計讓我們想到了大眾ID.3，採用了電子外後視鏡，預示著並非是最終量產版，未來也會增加傳統外後視鏡車型。 細節部分，該車採用了低風阻輪圈，翼子板上還設置有通風孔，配合黑色的車身包圍以及個性的C柱面板，還是比較吸睛的。 新車車身尺寸長寬高分別為4300*1865*1530mm，軸距2800mm，流線的車身線條加上隱藏式門把手造就0.26Cd的風阻係數。

車尾與前臉相呼應，也是貫穿式的風格，演示視頻中還展現了它的LED尾燈可以展示出特定圖案，比如前方有行人通過。

內飾方面，新車搭載9.2英寸數位儀錶及全新樣式的方向盤，同時車內座椅造型相較2022年發佈的概念車有所區別，預計能帶來更好的支撐性及舒適性。 在科技配置方面，其車機系統支援OTA更新，擁有手機鑰匙等功能。

動力方面，據外媒報導，單電機車型最大馬力預計為230馬力，0-100km/h加速時間為6.6秒，NEDC續航里程為500公里，四驅版車型0-100km/h加速時間縮短為3.9秒。

鴻華先進是由鴻海集團與裕隆汽車成立的合資公司。 此前已發佈Model C、Model E和Model T等新產品，其中Model C定位純電動中型SUV，Model E為純電動中大型轎車，而Model T則為一款純電動大巴車。

據悉，鴻海有MIH電動模組化平臺，該平臺可擴展包括掀背車、轎車、SUV、MPV在內的多款產品，軸距從2750mm一直延伸到3100mm，動力包括單電機前驅或後驅，以及雙電機四驅，還有麥弗遜/扭力梁懸架，以及雙叉臂/多連桿懸架的組合。