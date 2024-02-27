緯穎引進策略投資！辦私募現增參與GDR 上限1700萬股
緯創（3231）集團旗下伺服器大廠緯穎（6669）為擴大營運規模及引進策略性投資人，宣布將辦理私募或現金增資，以發行普通股參與發行海外存託憑證(GDR)，其私募額度上限將不超過1700萬股，私募所得資金將用於海外購料、償還債務、充實營運資金、轉投資海外事業，或其他因應公司未來發展的資金需求。
緯穎指出，有關此次私募，公司擬提請股東會授權董事會，並視市場狀況及本公司需求，擇適當時機及籌資工具，依相關法令及以下籌資方式之辦理原則，擇一或以搭配之方式辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股及 /或以私募方式辦理現金增資發行普通股及/或以私募方式發行普通股參與GDR。
至於為何不採用公開募集？緯穎則解釋，事實上公司已計畫引進策略性投資人，以進一步提高未來競爭力，才特地採取私募方式來增資，且私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係，故擬透過私募方式向特定人籌募資金，以提高本次資金募集之時效性及機動性。
緯穎透露，這次私募所得之新股，除受證券交易法第43條之8規定之轉讓限制外，其權利義務都與已發行的普通股相同。不過發行計畫的主要內容，則將一併提請股東會授權董事會得視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。
雖然實際定價日、實際參考價格及實際發行價格，仍須提請股東會授權董事會依規定，視市場狀況、客觀條件及日後洽特定人情形，於不低於股東會決議成數之範圍內，才能正式出爐，不過若以此次私募上限1700萬股來計算，參考價格若落在目前市價（前一交易日收盤價）2220元的話，預計可以募集到的資金最高將達到377.4億元。
市場分析師解釋，上市櫃公司一般若採取私募普通股的方式進行籌資，絕大部分的目的，都是為以引進策略性投資人，期盼透過與全新的市場夥伴組建策略聯盟，進一步擴大整體營運發展，雖然私募普通股須背負3年後公開發行時，股權遭到稀釋的風險。不過為避免市場疑慮，緯穎也跳出替民眾釋疑，說明私募是為持續投資深化資料中心技術與產品開發，並直言看好雲端產業與 AI 伺服器長期需求成長，大大穩定市場信心。
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