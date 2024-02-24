廣達老董林百里將現身生策年會 與施崇棠、葉培城大談智慧醫療布局

2024生策年會將於3月4日正式登場，今年亮點除總統蔡英文、生策會長翁啟惠將親自出席外，主辦單位還特別邀請三位科技界大佬現身大談最新布局、及未來趨勢。據悉，當日將由身兼生策會副會長一職的廣達（2382）老董林百里進行引言，帶領大家邁入醫療科技的世界，再由華碩（2357）董事長施崇棠、技嘉（2376）董事長葉培城各自進行精彩演說。

生策會指出，一年一度的生策年會即將登場，今（2024）年活動的主題定為「迎變．應變．創新局」，而現場除了邀請到總統蔡英文親自出馬，分享台灣近年積極發展智慧醫療領域，而這些年來遭遇哪些困難、又是付出什麼努力、靠著毅力才順利挺了過來。此外，為讓現場來賓可以確實透過活動，與跨域領袖進行交流、成功帶領大家挺過變化及衝擊，成功寫下全新風貌。

廣達跨足醫療領域超過十年，過去多半與醫院直接合作，已推出的「QOCA醫療照護平台」涵蓋 AI 醫療雲平台、AI 遠距醫療平台、AI 健康照護平台三大應用，提供 AI 結合企業雲端服務，提供數據監測與分析。而董事長林百里日前也透露，自己仍非常看好 AI 領域前景，並多次點名 AI 智慧醫療發展有無限可能。

並且林百里透露，台灣發展 AI 醫療須掌握三大關鍵，不僅掌握 AI 晶片設計與系統整合能力，驅動巨量算力所需的GPU 晶片也都是台灣生產，而全球超過9成的 AI 伺服器，也是由台灣製造。他強調，AI 智慧醫療有無限可能，只要穩紮穩打地向前走，一定會得到滿意的成果。他也期許未來能逐步擴大醫療布局的範圍，為 AI 智慧醫療開啟全新篇章。