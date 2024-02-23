展碁家用儲能熱賣衝千台 老總秀妙招：當壺鈴練重訓

夏季用電高峰總有跳電風險，看好能源轉型商機，展碁國際（6776）跨足儲能市場，第一台家用儲能1500W儲能電源Acer Power Bar已經賣出600台，展碁總經理林佳璋透露手上還有數百台訂單。儲能移動電源除洽談美日上市計畫，年底還有5度及10度電機種問世，內部也透露不排除跟國內業者儲能產品合作，豐富產品線。

展碁是宏碁（2353）集團中的通路平台業者，除代理PC、家電、軟體、網通等產品，看好能源轉型商機，也獨家取得宏碁Acer Power Bar儲能產品代理，台灣由展碁銷售，海外市場是酷碁倚天負責，歐規機種也與台版略有不同。

展碁主管表示，目前也已跟日本跟北美市場洽談代理合作中，期望將台版儲能機推向海外市場，由於日本有時間電價制度，家用儲能市場成熟，對市場銷售相當期待。

林佳璋表示，相對PC或軟體銷售服務毛利率，儲能系統毛利率較高，應用也廣，目前總計嘖嘖平台預購量及通路開賣後訂單，合計已經出貨600台，手上訂單還有數百台，並已在燦坤通路上架。連同訂單在內，展碁家用儲能機銷量已經上看千台，下一階段將朝1萬台邁進。

林佳璋表示，開發儲能機時，一度期望用台灣電池芯，可惜目前還沒有國產電芯，不過後續也會推出企業用大型儲能系統如5度或10度電容量，大型儲能系統會以國產電芯為主，並提供建置服務。

由於移動儲能機體積小，重量僅15公斤，加上設計把手方便拎著就走，林佳璋透露下午開會空檔，會抽10分鐘時間挺舉Acer Power Bar在辦公室練深蹲，一回合做20下，充分運用手邊物品，簡直是重訓達人。

Acer Power Bar儲能新品除可以提供移動式電力，也在停電跳電時提供穩電效果，對資料中心或戶外露營都提供便利性，林佳璋表示，目前有工具機用戶及夜市攤販採購，取代又吵又不環保的柴油發電機，儲能系統的應用相當廣泛。

展碁主管透露，未來還會推出增強版本行動儲能系統，容量比1500W再擴增一些，而同業目前也預告將再下半年推出家用儲能系統，展碁也不排除跟同業合作，通路上銷售產品，將儲能產品線完整化。

宏碁集團去年入股電池芯及模組廠長利科技，長利科技董事長李明峰去年宣布跨入儲能櫃市場，第二代儲能電池系統設計架構是容量1MW的20呎貨櫃儲能櫃系統，在2023年1月建置完成，目前儲能櫃年產能為100M。

展碁持股51%的子公司博瑞達應材目標2025年IPO，這是展碁國際2021年增資入股的石化材料代理商，代理的橡膠及塑料也期望透過宏碁集團力量，跟生產方洽談原料合作機會，擴大客戶規模。

2023年因經濟景氣低迷，客戶去化庫存影響，博瑞達營收雖維持50億元水準，但毛利率從12%下降至5%，盈餘衰退，但力求獲利，2024年隨景氣回升，預估下半年將恢復成長，並以2025年下半送件上市櫃為目標。

展碁多元策略下，軟體代理上也積極衝高，今年將擴大AI顧問服務比例，訓練通路商在Adobe及微軟產品線的AI應用能力，搶吃生成式AI商機。2023年軟體營收比已首度達20%，是眾多產品線中高速成長類產品，今年隨copilot應用普及，預期還會有一波訂閱需求。