明泰參加MWC 2024 打造5G新世代寬頻設備解決方案

網通大廠明泰科技（3380）將參加MWC 2024世界行動通訊大會，明泰表示，將秀出5G基站新世代O-RAN無線電單元（O-RU）產品方案，近期5G專網產品已經逐步導入歐、美、日等市場，進行商轉驗證與服務。

明泰表示，將在經濟部工業局籌組的MWC台灣館中，展示5G基站新世代O-RAN無線電單元產品方案。

明泰表示，近年積極投入5G專網領域研發，並逐步導入市場進行商轉驗證與服務，此次MWC 2024展出「5G基站新世代O-RAN無線電單元產品方案」，提供符合O-RAN介面標準的5G基站無線電單元（RU），讓電信運營商或系統整合商於不同場域布建時，能因應需求調整，目前已與多家歐、美、日等國際客戶，進行多個應用場域布建測試。

明泰看好，全球5G需求強勁，將帶動網通、高數據內容產業快速成長，明泰5G基站無線電單元（RU）除積極支援O-RAN規格外，也因應未來5G/ 6G技術需求趨勢，導入5G巨量天線技術（Massive MIMO），增加網路覆蓋率，及場域使用彈性，幫助網路通訊高流量城市，提升通訊系統傳輸容量和效率。

此外，明泰強調，加速全球布局，除原有主力市場，更積極拓展與全球電信商的合作商機。