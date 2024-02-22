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獨／「最帥展昭」何家勁認了已有女兒 老婆身分首曝光

營收、獲利有望創新高 展碁老總直言今年營運就是旺

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
展碁國際總經理林佳璋。記者吳凱中／攝影
展碁國際總經理林佳璋。記者吳凱中／攝影

宏碁（2353）集團旗下展碁國際（6776）總經理林佳璋今（22）日指出，看好今年 AI 浪潮，展碁軟硬體皆有相應產品銷售，而本業方面，今年 PC、家電、周邊、軟體及子公司博瑞達應材（6972）業務皆會增長，因此，展碁今年營運展望只有一個字-旺！目標營收、獲利皆有望創下新高紀錄。

展望今年營運，林佳璋表示，只有一個字-旺！他解釋，去年整個大環境市況不好，但展碁仍交出大致持平的成績，今年大家都好，那我們一定旺。預期下半年營運優於上半年。全年營收將優於去年，挑戰新高紀錄。

其中，展碁預期今年軟體、PC、家電、網通及周邊業務皆會成長，尤其軟體業務將為今年最強成長動能。

至於 PC 方面，林佳璋形容狀況將是「上半年涼涼的，中旬會回溫，下半年則比較熱。」主要是因今年已到傳統換機潮時間點，預期下半年相關需求將浮現，加上 AI PC 的浪潮出現，預期展碁今年 PC 業務將小幅增長。

此外，展碁重要子公司博瑞達去年營收49.13億元，年減2.46%，表現優於同業均值，惟在市場清理庫存壓力下，致使博瑞達毛利率降至5%左右。

展望今年，展碁預期博瑞達下半年營運回溫，今年整體營運將優於去年，由於博瑞達過往毛利率約在7-8%左右，該公司業務的回溫，也將直接拉抬展碁整體毛利率表現。

展碁2023年前三季毛利率為6.84%。今年除了博瑞達拉抬毛利率外，隨著展碁近年加速擴大 AI 業務，在優化產品組合下，預期也將帶動展碁今年毛利率交出優於去年的成績。

此外，展碁近年積極跨入人工智慧相關業務，軟硬體皆有產品線。林佳璋表示，看好今年 AI 浪潮，而展碁靠著平台經濟，不論是哪個浪潮上來，展碁都有產品可跟上。

其中，展碁目前 AI 相關產品線涵蓋代理微軟Azure雲端服務業務、Copilot工作應用以及Adobe生成式 AI 軟體。至於硬體方面，展碁除了 AI PC 外，也代理銷售工作站、伺服器，如麗臺（2465）、美超微（Super Micro）相關產品，展碁也規劃銷售美超微大型 AI 伺服器。

另，林佳璋指出，展碁要當 AI 導入者的顧問，預計今年第2季開始推相關課程，幫客戶用 AI 提升競爭力。

AI 伺服器 毛利率 軟體

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