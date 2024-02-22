軟硬整合新創OVO分享2024家電四趨勢 五大新品上陣
台灣軟硬整合創新品牌OVO(展雋創意)今日分享2024年家電四大趨勢：螢幕無處不在、高亮度投影機普及價、生活家電去家務、正版電視盒回溫。旗下五大群眾募資獲得熱烈迴響的新品正式上市，包含 OVO可移動電視 TT1、掌上電影大師 U8、新款電視盒B9S，以及子品牌Warpple高亮度投影機 LS8、幫康免安裝洗碗機SW1，同時推出friDay影音 6 個月只要74 折、888元的加購優惠。
OVO從合法電視機上盒與自有作業系統起家，積極多角布局智慧電視、投影機、生活家電，成為軟硬整合本土新創品牌，觀察今年家電四大趨勢，包括螢幕無處不在，適合不同場景的螢幕形式成為主流，包括常見的手機、電視和平板裝置外，行動智慧投影機、可移動電視都是新的成長動力。另外，高亮度投影機也進入降價階段，從原本 2-3 萬元降至萬元內的普及價。
另外，現代人工作繁忙，降低家務工作量的生活家電更加普及，掃地機器人推陳出新，廚電也持續進化，朝向輕量化、免安裝，避免內嵌式廚電維修困難的窘境。而在台灣用戶逐漸習慣OTT付費、正版意識持續提升，OVO 看好今年正版電視盒市場重新回溫。
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