眾福科深耕戶外耐候強固顯示器有成 3月下旬上市掛牌

戶外耐候強固顯示解決方案商眾福科（3168）將於26日舉辦上市前業績發表會，預計於今年3月下旬股票掛牌上市。

眾福科董事長黃漢州表示，由於庫存去化到健康水位，展望景氣今年首季應該是谷底，第2季起逐步溫和性成長。

眾福科專注在專業顯示器設計製造與銷售，在休閒船舶與航海應用領域已有10年以上的銷售經驗，近年以航海應用建立的耐候設計為基礎，投入工控、特殊車輛和醫療需求，積極進攻四大專業應用的市場與數位化儀表及高階快速充電站的商機。

根據 Polaris Market Research Analysis 調查，全球休閒船舶市場2021年市場規模達到163.1億美元，預估至2030年市場規模將達到274.8億美元，年複合成長率為6.5%；另外，Stratview Research 則指出，全球非公路車 (Off-Road Vehicles；ORVs) 市場2021年市場規模為148.82億美元，預估至2027年市場規模將達到240.41億美元，年複合成長率為7.6%，隨著車輛智慧化趨勢，更將從傳統的指針式儀表板替換為色澤更艷麗且能顯示多重車輛資訊的液晶顯示器。

黃漢州表示，眾福科從15年前就比同業投入更多的研發資源在專業顯示器，尤其是高耐候性的船舶航海專業海圖儀表，需要適應戶外整日的曝曬雨淋、鹽水腐蝕的挑戰，難度更甚汽車面板；近五年更挾著此項競爭優勢專注在耐候與強固的領域，「戶外沒屋頂沒窗戶的、或是像醫療需抗血水常清潔消毒等，就是眾福科發揮優勢的市場應用。」

以航海需求為例，航海專業顯示器需要具備耐海水腐蝕及防水防護的特性，經過嚴格的太陽光輻射測試，確保產品在太陽光照射下依然達到良好可視性；即使在下雨天，使用者也可以透過厚手套操作儀表，而不會造成操作延遲；透過航海儀表技術，有效抵抗電磁波干擾，提供使用者高穩定、高效能產品體驗，滿足使用者於航海過程中遇到的各項顯示需求。而這些需求，也都陸續出現在戶外電動車快充站的人機介面顯示器、極地雪車及重型機車的儀表板上，成為眾福科的成長動能。

眾福科獲得特殊應用顧客青睞可分為三大競爭優勢：首先，公司的經營團隊長期鑽研專業型顯示器產業，尤其專注於強固型耐候性顯示器的研發，在材料配方及製程技術的精進下，滿足航海和工控等戶外產品的多種耐候性要求。

其次，公司以客戶需求為導向，提供各種客製化的產品。由於已具備十年以上的船舶應用設計經驗，當客戶提出戶外或耐候需求時，均能快速評估規格，提供客製的產品設計，再加上完整的耐候性實驗室，滿足多樣耐候及強度可靠度的設計驗證，深獲顧客信賴。

第三，眾福科具備液晶顯示器、觸控模組、光學貼合一站式完整服務，和供應商與客戶均建立長期的夥伴關係，得以高效率品質穩定供貨，在過去三年的疫情期間更因此隨著航海休閒船舶的需求成長而受惠。

眾福科專注在戶外耐候強固顯示器的策略更反映在近年的財務績效上，眾福科109年、110年、111年的營業收入分別為28.37億元、43.2億元、49.22億元，稅後淨利分別為1.79億元、3.14億元、4.45億元，每股稅後純益（EPS）分別為2.58元、4.58元、6.08元。112年前三季營收、稅後淨利和 EPS 則分別為31.35億元、2.63億元、3.42元。