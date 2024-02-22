網羅四要角！英特爾IFS介紹晶圓代工諮詢委員會 助攻晶圓代工業務

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）今日於Intel Foundry Direct Connect活動中介紹英特爾晶圓代工諮詢委員會的四位成員。此委員會為英特爾的IDM 2.0戰略提供建議，包括建立並發展系統級晶圓代工服務，以因應AI時代的挑戰。

諮詢委員會成員包括來自半導體產業和學術界的專家組成，其中兩位同時為英特爾董事會成員。

四位成員包括新思科技前共同執行長陳志寬。陳志寬也曾任NEC微處理器集團總經理，現任PDF Solutions董事。

另一位Joe Kaeser，為西門子前執行長、西門子能源和Daimler Truck監事會董事主席、林德集團（Linde）監事會成員、恩智浦半導體前董事會成員、世界經濟論壇董事會成員。

劉金智潔擔任英特爾晶圓代工諮詢委員會副主席、加州大學柏克萊分校工程學院院長、英特爾董事、MaxLinear董事。

陳立武則擔任英特爾晶圓代工諮詢委員會主席、益華電腦前執行長、華登國際主席、英特爾董事、默升科技和施耐德電機董事。

英特爾強調，去年成立晶圓代工諮詢委員會，以獲得更為強大的外部環境觀點與洞察。該委員會向英特爾晶圓代工高階管理團隊提供建議，以打造世界一流，具備全方位服務技術、製造和晶圓代工服務的組織，並擁有極具業界競爭力的利潤結構，以客戶為導向，同時具備高效的營運和業務流程。該委員會協助英特爾實施其新的內部代工模式，以確保晶圓代工的中立性，並在英特爾晶圓代工服務中持續推動客戶至上文化。