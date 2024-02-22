政院通過亞矽3.0 目標新創募資50億美元、出場累計百家

行政院今（22）日院會中通過亞洲·矽谷3.0推動方案。國發會指出，因應生成式AI時代的來臨，同時產業面臨數位及淨零雙轉型挑戰，政府在「亞洲·矽谷計畫」既有基礎上，提出亞洲·矽谷3.0精進做法，列出八項具體措施、26項重點工作，期達成物聯網產值全球市佔達5.2%、智慧解決方案累計達300案、輸出海外累計達100案、設立3處新創海外據點、新創募資達50億美元、新創出場累計達100家等績效目標。

國發會指出，政府自2016年推動「亞洲·矽谷」計畫以來，物聯網產值自2018年首次破兆元，並於2022年突破2兆元，且吸引Google、微軟等國際數位巨擘來台設立研發或創新中心，另協助業者將107案智慧應用擴散至全球29國，發揮創新能量影響力。另，創新創業生態系蓬勃發展，全台新創家數由3,150家成長至7,470多家、每年新創獲投金額由8.4億美元成長至22.2億美元，新創社群更以「荒漠到雨林」形容臺灣新創發展環境的轉變。

國發會說，在亞洲·矽谷計畫的推動基礎上，國發會自去(2023)年3月起，陸續與民間諮詢委員、專家、新創、創投及社群進行交流，廣泛蒐集意見並與經濟部、國科會等8個相關單位積極研商，同時參考國外趨勢及作法，研擬重要推動策略，包括AI賦能智慧聯網創新應用、新創雨林生態成長茁壯及數位版圖全球拓展等面向，並列出八項具體措施、26項重點工作，期達成物聯網產值全球市佔達5.2%、智慧解決方案累計達300案、輸出海外累計達100案、設立3處新創海外據點、新創募資達50億美元、新創出場累計達100家等績效目標，讓臺灣成為創新產業及智慧韌性社會的典範。

在AI賦能智慧聯網創新應用方面，政府將擴大導入生成式AI、5G、衛星聯網等技術，促進軟硬體的系統整合，開發多元垂直應用，並布局新興技術實證發展可擴散案例。此外，深化中央、地方及民間協作，以國內社會與產業需求為核心，打造具規模化之解決方案，並擴大智慧解決方案應用，以利大眾共享科技成果，同時建立淨零排放試驗場域，運用物聯網強化數位及淨零雙軸轉型，與全球產業共創轉型新商機。

在新創雨林生態成長茁壯方面，政府將強化國發基金策略性投資，並鼓勵保險業、創投等民間資金投入，驅動新創投資倍增。另，強化新創與企業、法人投入技術研發、概念驗證及業務合作，鼓勵提出創新解決方案，促成軟硬整合的高附加價值商業模式。此外，持續營造有利新創發展之租稅環境，如放寬天使投資優惠規範，並研議降低有限合夥創投出資門檻、提供企業投資、併購新創租稅誘因等，引導民間能量投入，加速新創成長與出場。

在數位版圖全球拓展方面，政府將擴大國家新創品牌 Startup Island TAIWAN 推廣，加速布局新創海外重點市場，今年在日本東京、美國矽谷等重點市場設立據點，推動常態性雙邊交流，協助新創拓展國際，同時吸引如晶片、無人機等策略性科技新創來臺對接產業，加速國際合作與布局。此外，政府也將透過與國外當地協會、組織合作，成立雙邊或多邊交流平台，並協助業者連接當地需求、海內外場域同步驗證，讓台灣智慧解決方案輸出海外市場。

國發會表示，在政府與民間共同努力下，亞洲·矽谷計畫已有具體成效，未來國發會將持續擔任跨部會平台角色，整合各部會創新資源，也將持續與新創事業、產業界等交流意見，期透過公私協力發揮綜效，加速台灣產業升級轉型。