攸泰科技攜手工研院 切入B5G低軌衛星 要打系統團戰

大眾投控集團旗下產業電腦攸泰科技，在船舶電腦系統市場發展多年，如今看好海事船舶結合低軌衛星應用需求前景，繼近兩年前跨入布局中高軌衛星產品，現在更決跨入應用更廣泛的低軌衛星，攜手工研院合作參與「台版星鏈計畫」，打造國產可攜式 B5G 低軌衛星地面接收終端通訊系統。

台灣第一顆自研通訊衛星預計2026年發射，低軌衛星的地面接收天線約需有1,024個陣列天線元件起跳，業者透露，天線系統內所整合的晶片數百顆，包含波束控制和頻率轉換 CMOS 晶片、高功率 GaN 功率放大器等，工研院肩負國產化任務，本季將發表自研低軌衛星UT（使用者終端）晶片，搭配去年開發完成的通訊衛星RF（射頻）晶片，國產 B5G 低軌衛星自主研製率將有重大突破。

看好低軌衛星應用前景，攸泰科技也將參與工研院 B5G 低軌衛星計畫，雙方將於下週簽署合作備忘錄，攸泰表示，將會鎖定移動式衛星接收地面裝置系統，在台灣練兵後再走向國際市場，提供各國低軌衛星設備商移動式裝置整合製造服務。

工研院的低軌衛星計畫又被外界稱為台版星鏈計畫，是台灣基於國安需要而投入掌握衛星通訊網路的第一步，除自研晶片，工研院也廣揪業界合作打造地面固定式接收站及移動接收設備。

相對許多科技廠商也投入做低軌衛星設備，攸泰表示，同業多切入零組件，而攸泰屬於大眾集團，累積豐富系統整合能力，看好未來低軌衛星帶來更多元應用，攸泰會結合工研院及台灣其他零組件業者如天線等資源，在台灣設計一套模組化系統，透過實證，再提供給海外低軌衛星應用業者，會針對不同客戶的應用提供客製系統設計服務，白話的說，就是根據客戶是車用或船舶應用服務，可以設計有螢幕或強化通訊功能的移動裝置。

「2023年參加亞太衛星聯盟會議時，自我介紹是來自台灣的系統整合商，市場上的客戶都非常開心，因為衛星產業過去都是歐美業者在做，單價比較貴，亞洲供應商少，現在貿易戰下中國之外的選擇當然是台灣，扛著MIT招牌出去，門就打開一半了。」攸泰科技資深協理楊秉叡說。

攸泰2021年跨入中高軌衛星市場後，目前生意相當穩定，並以標案性質為主，「現在大家在賭低軌衛星的爆發時刻，提前策略布局，」攸泰說。

而另一方面，攸泰營收過半來自強固電腦與海事船舶資訊系統業務，主要客戶是在休閒類船舶市占率3成的一線大廠，而攸泰是主力供應商，ODM 事業部副總廖珊如透露，攸泰過去以休閒遊艇類起家，下一步將跨入商用船市場，結合衛星布局提供提供完整方案。

海事電子市場每年穩定成長，根據調研機構預估，2022年海事電子市場產值52億美元，到2029 年將達到 75億美元，複合年增長率為 5.3%，主要大廠包括 Navico Group 、Garmin、Raymarine及Furuno Electric 等。

攸泰科技資深副總廖珊如表示，船舶用強固電腦在零碳趨勢下加速智慧化，從現在柴油動力轉向電力動力，電動化催生能源管理系統發展，另外智慧船舶物聯網管理系統、自動停靠等智慧功能也讓船舶功能有升級需求。

攸泰目前專注於衛星通信、農業、物流、海事、交通與政府專案等6大重點產業，而未來幾年最看好的就是低軌衛星應用帶來的機會。