台積電在高雄續發酵 郡都集團將再布局推案200億

台積電進駐高雄設廠，周遭房市看漲，郡都建設去年10月推出的預售案「橋科大極」，潛銷期開賣4個月，已接近完銷，且不乏中北部人士南下置產，郡都集團董事長兼任執行長唐承看好高雄投資環境，透露將上市櫃，且今年底到明年推案量，估計高達200億。

護國神山台積電南下高雄設廠話題不斷，郡都集團位在橋頭新市鎮的「橋科大極」預售案，在當地立下創價紀錄。郡都董事長唐承分析，橋頭地區有台積電加持，估將達1.3萬科技菁英進駐，創造人口紅利及居住需求，由於基期低，3字頭的房價入手容易，吸引北客南下。可預見未來，橋頭新市鎮區域建案將會順銷、速銷。

據實價揭露顯示，目前橋頭新市鎮最高實登成交價，已達每坪38萬元，市場傳出即將出現近4字頭的高檔行情。愛山林建設總經理張境在表示，愛山林與郡都合作3建案，都逾500戶，不論位於高醫生活圈的郡都當代、亞灣區的郡都繽海及橋頭新市鎮的「橋科大極」，以前房價可能2字尾，現在都接近4字頭。

張境在說，台積電在高雄將建3座廠，未來尚有再興建3座廠的空間，市府重劃作業與廠房興建同步推進，讓產業能快速設廠投產，幾可預見台商將不斷加碼台灣及高雄。而現在的橋科，宛如台北內湖、大直的翻版，房屋價值有翻漲的趨勢。高雄有空港、海港、地鐵，都市計畫道路寬廣，相信將來房價有站上7、8字頭的機會。