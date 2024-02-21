市調預估2024年全球折疊手機出貨量1770萬支 年增11%

據TrendForce研究顯示，2023年全球折疊手機出貨量1,590萬支，年增25%，占整體智慧型手機市場約1.4%；2024年出貨量預估約1,770萬支，年增約11%，占比則微幅上升至1.5%，成長幅度仍低於市場預期，預計於2025年占比有機會突破2%。

折疊手機成長趨緩的原因有二，其一是消費者黏著度低，據了解初次購入折疊手機的使用者有頻繁維修的困擾，對於產品信心度不足，導致當有汰換需求時很有可能轉為購入高階智慧型旗艦手機取代折疊手機。其二，目前市面上的折疊手機售價尚未達到消費者甜蜜點，較難倚賴售價達到銷售目標。

TrendForce表示，後續折疊手機市場發展取決於成本優化的速度，其中，關鍵零組件如UTG、鉸鏈可能在規格統一後大量生產，進而有效降低成本。另外，陸系面板廠的折疊面板出貨開始增加，相較韓廠更具價格優勢，均有望使折疊手機成本進一步下降，品牌商得藉由降低售價，加速拉高市場滲透率。

品牌方面，三星仍是市場龍頭，但市占率從2022年的八成，下滑至2023年低於七成；華為出貨量則提升到12%。其他如小米、Oppo、Vivo等品牌均低於10%。展望2024年，三星對於折疊手機的目標與2023年持平，市占率預估約六成，華為則大幅提升折疊手機今年的出貨目標，市占率將有望突破兩成。

值得注意的是，Oppo、Vivo透露今年可能放棄推出小折疊機型（豎折款），轉而將資源投入在大折疊機型（橫折款），主要是品牌認為整體成本過高，導致獲利困難。相反地，今年華為可能推出5G小折疊機（豎折款），加上尚未加入小折疊機（豎折款）市場的榮耀，也很可能在今年加入戰局。

各大智慧型手機品牌齊加入折疊手機競局，唯獨手機大廠蘋果遲遲未有正式公開對折疊手機的規劃，儘管市場偶有訊息傳出蘋果正在評估摺疊機周邊的相關主要零組件，同時也請面板，鉸鏈等送樣與檢測，但對於是否開案開發折疊型手機產品，據TrendForce了解目前仍不明朗，不過可以預見的是，一旦蘋果未來確定推出折疊手機的計畫，將是折疊手機市場成長的關鍵動能。